'Running man' sẽ giữ áo có chữ ký cầu thủ Arsenal như báu vật

(TNO) Chàng trai chạy bộ 5km quanh Bờ Hồ theo xe của Arsenal chiều 15.7 và được đích danh ông Asene Wenger mời lên ô tô đã chia sẻ với Thanh Niên Online cảm giác khi bỗng chốc được báo chí Anh quốc gọi là "Running man", còn Arsenal phong làm "người hùng" của chuyến du đấu châu Á.

Tiến hâm mộ Arsenal từ khi còn bé - Ảnh do nhân vật cung cấp

Hâm mộ Arsenal từ 5 tuổi

Chàng trai may mắn đó là Vũ Xuân Tiến (20 tuổi, nhà ở khu 2, phường Nhị Châu, TP.Hải Dương). Tiến đang là sinh viên năm cuối Cao đẳng Dược trung ương, tại Hải Dương.

Những ngày Arsenal sang Việt Nam, trùng đúng với lịch Tiến đang thực tập tại bệnh viện E (phố Trần Cung, Hà Nội) nên Tiến có một khoảng thời gian quý giá để được theo sát những hoạt động của Arsenal tại Việt Nam.

Tiến cho biết cả nhà Tiến và cả khu phố số 2, TP.Hải Dương đều hâm mộ Arsenal. “Mỗi khi có trận đấu của Arsenal là cả xóm tập trung tại một nhà rồi cùng ăn uống, xem bóng đá và bình luận. Em mê Arsenal là nhờ bố. Em gái em đang học lớp 11 cũng yêu Arsenal không kém gì em”, Tiến cho hay.

Chính vì niềm hâm mộ đội bóng này, Tiến có mặt từ 2 giờ 30 phút, rạng sáng 15.7 để chờ Arsenal tại sân bay Nội Bài.

“Em đứng cùng các fan khác dẹp đường cho xe đi, bảo đảm an toàn cho các anh ấy. Em có liếc đầu ra một vài giây và nhìn thấy đội trưởng Mikel Arteta đang cười với chúng em, thế cũng đủ sung sướng lắm rồi”, Tiến nhớ lại.



Tiến chụp hình cùng tiền vệ Arteta - Ảnh: Arsenal.co.uk

Cất chiếc áo chữ ký như báu vật

Chia sẻ với Thanh Niên Online, Tiến vẫn không giấu được sự xúc động khi mình trở thành người may mắn nhất trong hàng ngàn người hâm mộ khắp Việt Nam khi chiều 15.7, anh đã được mời lên chiếc xe của chính đội bóng mình hâm mộ.

“Em chạy theo xe của các anh ấy. Em chạy đến sát cửa xe bỗng thấy anh Alex Oxlade Chamberlain vỗ vỗ vào cửa kính, trỏ vào chiếc áo anh đang mặc, ngụ ý bảo em bỏ áo ra. Em nghĩ là anh ấy sẽ tặng cho em chữ ký nên bỏ phăng áo và chạy. Bất ngờ, cửa xe vụt mở. Em thấy những tiếng hô lớn, “come in, come in - vào đi, vào đi”, em nhảy lên luôn. Không thể tin được”, giọng Tiến vẫn gấp gáp như vừa mới đặt chân lên chuyến xe kỳ diệu đó.

Ngay sau đó Tiến được đích danh “giáo sư” HLV Arsene Wenger hỏi tên. Tiến chưa kịp đáp lời bằng tiếng Anh vì quá sung sướng, một người của ban tổ chức đã giới thiệu tên anh cho tất cả các cầu thủ trên xe. Đồng loạt các cầu thủ của Arsenal vỗ tay rầm rầm ngợi khen Tiến.

Tiến được đến bắt tay các cầu thủ trong đội bóng. Vừa nhìn thấy Arterta Tiến đã ôm chầm lấy anh, vì đây chính là thần tượng của Tiến từ khi tiền vệ này còn thi đấu cho Everton.

Tiến tươi cười chụp ảnh với tiền đạo Oliver Giroud, đội trưởng Arteta và được HLV Wenger cùng các cầu thủ ký lên áo.

“Các cầu thủ chỉ lần lượt mình và muốn em gọi tên từng cầu thủ. Em nói chính xác tên từng người một. Riêng đến anh Theo Walcott, em chỉ nói là Walcott, thì thấy anh lắc đầu. Em bảo mình, chính xác là anh ấy rồi mà. Thế là em đọc đầy đủ, Theo Walcott, anh ấy chạy đến, đập tay em và cười, thật là sung sướng”, Tiến hãnh diện kể lại cuộc gặp gỡ tưởng chỉ có trong mơ.



Các cầu thủ Arsenal vui vẻ ký tặng Tiến - Ảnh: Arsenal.co.uk

“Các cầu thủ trên xe hô to: “Sign him up”, chắc là tỏ ý bảo câu lạc bộ nên ký hợp đồng với em. Tiền đạo Giroud còn kéo em đến gần và chỉ tay vào bụng em rồi thốt lên: “Trời, nhìn cậu ta kìa. Bụng cậu ấy đến 6 múi”, em cũng cười xòa trước sự vui vẻ của các cầu thủ.

Một người trong ban huấn luyện của Arsenal đã chụp lại khoảnh khắc của Tiến và HLV Asene Wenger. Ông còn chu đáo xin địa chỉ email của Tiến và gửi lại cho Tiến ngay trong đêm.

Tiến cho biết ngay khi xuống xe, anh cũng không dám làm phiền các cầu thủ Arsenal nhiều hơn nên dù được các anh mời vào chùa Một Cột cùng, Tiến cũng chỉ đứng ở ngoài, ôm khư khư chiếc áo.

“Em hôn cái áo mỗi ngày. Nhìn thấy nó là thấy hạnh phúc lắm. Sắp tới em sẽ rửa tấm ảnh chụp với ngài Wenger và anh Arteta ra cỡ thật lớn để làm kỷ niệm. Chiếc áo đỏ sẽ cất thật kỹ, không thì hỏng và phai hết chữ ký mất”, Tiến hào hứng.



Chiếc áo có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ Arsenal sẽ được Vũ Xuân Tiến cất thật kỹ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tiến đang sẵn sàng chờ đợi giây phút thần tượng của anh bước vào trận cầu để đời ngay tại Việt Nam.

Ngày hôm qua, 16.7, Tiến có đi xem Arsenal đá tập và càng hâm mộ các ah hơn bởi sự chuyên nghiệp. Dù fan có chào, gọi lớn đến đâu, các anh vẫn tập luyện hết sức nghiêm túc.

“Em sẽ cổ vũ cho cả Việt Nam và Arsenal. Em mong muốn một trận cầu hết mình từ tất cả các cầu thủ trên sân”, Tiến nói trước khi tạm biệt chúng tôi, chuẩn bị hành lý để ra sân Mỹ Đình trước 3 giờ chiều, tìm một chỗ ngồi đắc địa nhất nhìn Mikel Arteta trên sân cỏ...

"Running man" được mời đến Anh xem Arsenal đấu Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai vừa tiết lộ HLV Arsene Wenger đã có lời mời "running man" Vũ Xuân Tiến đến nước Anh để xem Arsenal thi đấu. Bầu Đức cho biết: ''HLV Wenger quá ấn tượng với sự hâm mộ của CĐV Việt Nam, đặc biệt với chàng trai chạy theo xe của Arsenal suốt quãng đường dài. Vì thế, ông ngỏ ý mời CĐV này sang tận sân Emirates để xem trận đấu của Arsenal ở mùa giải tới''. Trước đó, cũng vì ấn tượng với hình ảnh "running man", Chủ tịch hội đồng quản trị Eximbank Lê Hùng Dũng cũng tặng Xuân Tiến một chiếc vé xem trận đấu tuyển Việt Nam - Arsenal. Bảo Nghi

Thúy Hằng - Nguyễn Tuấn