Sài Gòn FC được 1 điểm trong ngày ra mắt TP.HCM

Bao giờ cũng vậy, cái mới luôn được đón nhận một cách hồ hởi nhưng đi kèm đó cũng là sự mong đợi, lo lắng xen lẫn dè dặt. Việc CLB Sài Gòn chuyển hộ khẩu, thay tên từ Hà Nội vào đóng trên địa bàn TP.HCM rồi làm logo mới với hình ảnh chợ Bến Thành, lấy sân Thống Nhất làm sân nhà để thi đấu gần 20 trận còn lại của V-League 2016 đã được giới cổ động viên đặc biệt quan tâm. Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội Cổ động viên VFS, nói: “Việc có thêm đội bóng mới đến Sài Gòn “đóng đô” trước hết sẽ giúp cho sân Thống Nhất sáng đèn mỗi cuối tuần, người hâm mộ sẽ hài lòng vì một thành phố lớn 10 triệu dân có đội V-League thi đấu sẽ đúng với tầm cỡ mà giới có trách nhiệm cũng như nhân dân mong đợi. Nhưng điều quan trọng mà chúng tôi muốn là đội bóng phải có chiến lược lâu dài, nghiêm túc rút kinh nghiệm những sai lầm, yếu kém trong quá khứ của Navibank Sài Gòn và Xi măng Xuân Thành Sài Gòn cũng chuyển đến thành phố, hứa hẹn rất nhiều, nhưng cuối cùng “đầu voi, đuôi chuột” khiến cho tình cảm người hâm mộ phai nhạt dần rồi dẫn đến thất vọng. Do vậy CLB Sài Gòn cần nhớ muốn chinh phục khán giả Sài Gòn thì trước hết phải đá đẹp, đá cống hiến, đúng chất Sài Gòn chứ không phải vay mượn hồn từ nơi khác đến…”. HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB Sài Gòn bày tỏ: “Chúng tôi sẽ quyết tâm cao trong từng trận để cống hiến cho khán giả Sài Gòn. Dù thắng hay thua, điều quan trọng là CLB phải cống hiến những gì tốt nhất cho khán giả. Mỗi cầu thủ sẽ nỗ lực vượt lên chính mình, chơi hơn 100% khả năng để thực hiện điều đó”. Một quan chức của CLB khẳng định CLB sẽ không chạy theo thành tích bằng mọi giá vì bài học của Xi măng Xuân Thành Sài Gòn vẫn còn đó. Mùa giải 2013, CLB này đã biến sân Thống Nhất trong trận đấu cuối mùa giải với Hà Nội T&T thành một chảo lửa nhờ đổ tiền ào ạt và sau đó vô địch Cúp quốc gia nhưng ngay mùa sau lại để lại ấn tượng không tốt với người dân Sài Gòn vì chuyện thi đấu bất thường, dàn xếp tỷ số, bị ban tư vấn đạo đức phát hiện, sau đó tuyên bố giải thể. Ông Đỗ Quang Hiển, một trong những người đã dày công đưa đội vào Sài Gòn, cho biết sau khi đội bóng chuyển hộ khẩu có rất nhiều doanh nghiệp như Him Lam, Chiến Thắng, Trường Hải… tham gia mua cổ phần nên CLB đã tăng vốn điều lệ từ 25 tỉ đồng lên 100 tỉ đồng, trong đó 75 tỉ đồng là do các cổ đông lớn, còn 25 tỉ đồng sẽ bán rộng rãi cho người hâm mộ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Với từ 100.000 đồng trở lên, các cổ động viên có thể mua cổ phần đội bóng. Dự kiến từ năm thứ 3, cổ đông sẽ được nhận phần lãi từ kinh doanh. Trận ra mắt tại sân Thống Nhất, CLB Sài Gòn sẽ mở cửa miễn phí nhưng từ trận thứ 2 sẽ bán vé.