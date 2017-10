Sài Gòn FC trước nghi vấn bán độ

Trước nghi vấn bán độ của 2 trụ cột hàng thủ là thủ môn Bùi Tấn Trường và trung vệ Trương Đình Luật, hôm qua Sài Gòn FC đã có những động thái quyết liệt.

Chủ tịch CLB Sài Gòn FC Nguyễn Đức Thụy nói: “Tôi rất đau đầu trước văn bản từ VPF và Cơ quan điều tra Tổng cục An ninh 2 cho biết sẽ tiến hành điều tra và mở rộng phạm vi điều tra độc lập với một số biểu hiện bất thường của vài cầu thủ trong Sài Gòn FC. Với trách nhiệm Chủ tịch CLB, tôi sẽ có giải trình cho VPF và cơ quan điều tra trên cơ sở làm rõ trách nhiệm của những cá nhân có liên quan, và sẵn sàng hợp tác cung cấp các thông tin cần thiết. Thực hư về việc có hay không có bán độ sẽ chờ kết luận cuối cùng, nhưng trước mắt chúng tôi sẽ tiến hành chấn chỉnh nội bộ. Tôi đã yêu cầu 2 cầu thủ nằm trong diện nghi vấn là thủ môn Bùi Tấn Trường và trung vệ Trương Đình Luật làm bản tường trình”.



Thủ môn Tấn Trường và trung vệ Đình Luật bị nghi ngờ bán độ - Ảnh: Khả Hòa

Về trường hợp của Tấn Trường và Đình Luật, bầu Thụy cho hay: “Khi chưa có kết luận có bán độ hay không từ cơ quan điều tra, chúng tôi chưa thể xóa tên 2 cầu thủ này ở lượt về V-League, nhưng có xem xét sử dụng hay không sẽ do HLV tính toán”. Ông Thụy cũng bỏ ngỏ khả năng mời lại HLV Lư Đình Tuấn vì “hợp đồng vẫn chưa thanh lý, nên nếu cần chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau”. Sài Gòn FC cũng đã chính thức đăng ký tiền đạo Văn Quyến (mượn từ SLNA) và trung vệ tuyển U.19 trước đây Phan Lưu Thế Sơn thi đấu lượt về.

Đúng là Tấn Trường và Đình Luật đã để lại nhiều ngờ vực trong giai đoạn lượt đi V-League. Đầu tiên là những bàn thua khó hiểu trong trận khai mạc hòa Navibank 2-2, trong đó cú đổ người của thủ môn Tấn Trường chậm hơn cú sút của Tài Em tạo ra nhiều tranh cãi. Trận hòa Khatoco Khánh Hòa trên sân Nha Trang, 2 bàn thua từ sự chủ quan đến khó hiểu của hàng thủ. Trận thua Vissai Ninh Bình, Đình Luật phạm lỗi ngăn cản cố ý nhận thẻ đỏ khiến đội bóng chao đảo. Mới nhất, trong trận hòa SLNA, bàn để lọt 2-2 từ pha cứu bóng thiếu dứt khoát của Tấn Trường khiến dư luận xôn xao.

Ông Thụy trần tình: “Thú thực tôi bỏ tiền làm bóng đá chỉ mong muốn Sài Gòn FC phải là biểu tượng của bóng đá sạch, chơi theo phong cách của người Sài Gòn, thắng không kiêu, bại không nản. Chính vì vậy khi xảy ra những chuyện không hay, tôi đau lắm. Khi mời cầu thủ giỏi về chơi cho Sài Gòn FC, tôi rất trân trọng và luôn dành cho họ sự ưu ái, xem họ như hình ảnh tiêu biểu của đội bóng. Nhưng giờ đây tôi có cảm giác mình như bị phản bội. Tôi mong các cầu thủ hãy vì cái tên đội, vì sự tôn trọng với người xem, siết chặt kỷ luật thi đấu để xứng đáng với sự tin yêu của người hâm mộ”.

Phó tổng giám đốc VPF Phạm Phú Hòa cho biết: “VPF cũng rất bất ngờ với những biểu hiện tiêu cực của CLB Sài Gòn FC ở những trận đấu vừa qua. Nhưng không phải đến nay, an ninh mới vào điều tra V-League. Hồi tháng 3, VPF và đại diện các CLB cùng với Tổng cục An ninh 2 Bộ Công an đã phối hợp tăng cường phòng chống tiêu cực trong bóng đá, bảo vệ an ninh, an toàn các giải bóng đá quốc gia. Thế nên chuyện ở Sài Gòn FC chỉ là bề nổi, có thể sẽ còn nhiều “con sâu” khác lần lượt sẽ được phát hiện và lôi ra ánh sáng”.

Quang Tuyến