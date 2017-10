Sài Gòn Xuân Thành bị phạt cảnh cáo

(TNO) Ngày 25.5, ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra các án phạt với những vi phạm ở vòng 18, trong đó CLB Sài Gòn Xuân Thành chỉ bị phạt cảnh cáo vì đã “tố” sai trọng tài.

>> Sài Gòn Xuân Thành có thể bị phạt vì “tố” sai

>> Sài Gòn Xuân Thành tố cáo trọng tài

>> VFF đồng ý cho Sài Gòn FC lấy lại tên Sài Gòn Xuân Thành



HLV Trần Tiến Đại (phải) không hề hấn gì mặc dù đã có phản ứng khá mạnh với trọng tài - Ảnh: Minh Tú

Sau trận hòa 1-1 trên sân Vinh ở vòng 18 V-League 2012, ban lãnh đạo CLB Sài Gòn Xuân Thành đã gởi công văn đến ban tổ chức giải và giới truyền thông để “tố” trọng tài Trần Trung Hiếu điều hành thiếu công tâm, tước của đội một bàn thắng hợp lệ.

Ngoài ra, đội bóng của "bầu" Thụy cũng cho rằng có một “đường dây tiêu cực có hệ thống” liên quan đến trọng tài Trần Trung Hiếu nhắm vào Sài Gòn Xuân Thành.

Phía Sài Gòn Xuân Thành cũng kiến nghị không xếp tổ trọng tài Trần Trung Hiếu, Trần Thanh Liêm, Lê Văn Thành bắt các trận của đội từ nay đến cuối giải.

Tuy nhiên, trong quyết định kỷ luật vòng 18 vừa được ban bố, đội bóng của "bầu" Thụy chỉ bị phạt cảnh cáo. Mức phạt nhẹ nhất trong khung phạt dành cho hành vi “có lời nói xâm phạm đến uy tín, danh tiếng của ban tổ chức giải và các đơn vị, cá nhân đang làm nhiệm vụ cho ban tổ chức giải”.

Một “lỗi kép” khác của Sài Gòn Xuân Thành khiến đội này bị cảnh cáo là vì đã “khiếu nại không có căn cứ và không đúng quy định”.

Cũng trong quyết định kỷ luật ở vòng 18, HLV Nghiêm Xuân Mạnh của V.Hải Phòng bị phạt 2 triệu đồng vì không tham dự họp báo sau trận đấu với SHB.Đà Nẵng. Ở trận đấu trên, HLV Lê Thụy Hải phải làm khán giả vì đang chịu án phạt của ban kỷ luật và ông Nghiêm Xuân Mạnh là người “đóng thế”.

Ở giải Hạng nhất, ban tổ chức trận đấu của CLB Than Quảng Ninh bị phạt 15 triệu đồng vì không đảm bảo an ninh cho trận đấu giữa Than Quảng Ninh và F.Tây Ninh.

Ông Phan Hồng Nam, bác sỹ của CLB HV.An Giang cũng bị cấm làm nhiệm vụ 2 trận và phạt 5 triệu đồng vì phản ứng trọng tài.

Anh Kiệt