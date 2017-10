Sài Gòn Xuân Thành không buông

Bầu Thụy và cả HLV Lư Đình Tuấn đều cho rằng dù SGXT đã có cách biệt tương đối an toàn là 10 điểm so với đội đứng nhì SQC Bình Định (33 so với 23), nhưng trong bóng đá không thể nói trước điều gì mà cần phải quyết tâm có 3 điểm để bảo đảm việc thăng hạng được an toàn.

Hơn nữa trận lượt đi đá trên sân Tam Kỳ, SGXT từng dội cơn mưa gôn 6-1 vào lưới QN nên không có chuyện bỗng dưng yếu kém trong trận này. Tuy vắng chân sút đang dẫn đầu vua phá lưới là Nsi (ghi 9 bàn), nhưng SGXT vẫn tự tin sẽ có 3 điểm. Dự đoán: SGXT thắng 3-0.

Trận đấu còn lại trên sân Hà Nội, chủ nhà có hy vọng nhiều hơn so với Nam Định dù đội khách có vài vị trí bản lĩnh hơn. Mặt khác, trận lượt đi 2 đội từng hòa 0-0 tại sân Thiên Trường nên Hà Nội đủ khả năng có điểm. Dự đoán: hòa 1-1.

T.K