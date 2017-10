 Sài Gòn Xuân Thành thưởng 8 tỉ đồng nếu vô địch V-League

Hôm qua Chủ tịch CLB Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) Nguyễn Đức Thụy cho biết “Chúng tôi đang đứng trước thời cơ tốt để có thể giành vị trí vô địch nếu thắng Hà Nội T&T chủ nhật này trên sân Thống Nhất.

Tuy nhiên, tôi đã nói với toàn đội là không được phép chủ quan, từng vị trí phải đá thật tập trung vì Hà Nội T&T cũng rất rắn mặt. Chỉ cần bị cầm chân là bao nhiêu công sức cả mùa giải coi như đổ sông đổ biển, nên tôi muốn các cầu thủ phải ý thức được vinh dự này và quyết tâm thật cao để hoàn thành sứ mệnh. Tôi tin là dưới bàn tay của HLV Trần Tiến Đại, đội SGXT sẽ cán đích vinh quang. Tôi cũng đã quyết định nếu đội bóng giành ngôi vô địch, ngoài tiền thưởng 3 tỉ đồng của BTC giải, tôi sẽ thưởng 8 tỉ đồng. Tôi nghĩ đây sẽ là sự động viên và khích lệ tốt tinh thần toàn đội và hy vọng người hâm mộ TP.HCM sẽ đến sân đông cổ vũ hết mình để sát cánh cùng đội bóng giành chiến thắng”.



Trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T (trái) thắng SGXT 1-0. Chiều 19.8, SGXT sẽ thắng lại? - Ảnh: Quang Minh

Được biết, CLB SGXT cũng đã bàn bạc với BTC sân Thống Nhất quyết định mở cửa toàn bộ các khán đài B, C, D đế đón khán giả vào sân vào chiều chủ nhật 19.8 tới và chỉ bán vé khán đài A để bù đắp một phần chi phí tổ chức và tăng cường an ninh. Ông Trần Đình Huấn, Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất, cho biết BTC sân đã tăng cường thêm 300 cảnh sát và siết chặt công tác trật tự an toàn trên sân để bảo đảm an ninh cho trận đấu SGXT - Hà Nội T&T.

Q.T

