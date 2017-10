Sài Gòn Xuân Thành vô địch giải Hạng nhất

Vòng đấu chiều nay SQC. Bình Định phải làm khách trên sân đội bóng đã bước vào thế đường cùng là TS. Quảng Nam, đồng thời Than Quảng Ninh phải làm khách trên sân Hà Nội.

Chính vì vậy, chỉ cần giành thắng lợi trước XSKT. Cần Thơ và cả SQC. Bình Định, Than Quảng Ninh không thắng thì SGXT sẽ chính thức đăng quang trước 5 vòng đấu, kèm theo suất thăng hạng V.League. Động lực này đã khiến cho SGXT ra sân với khí thế hừng hực và nhanh chóng giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1.

Bộ đôi “sát thủ” của SGXT ở giải hạng Nhất năm nay là Kesley và Nsi tiếp tục bùng nổ để giúp đội chủ sân Thống Nhất ghi được 3 bàn thắng trong 45 phút đầu tiên. Kesley mở đầu trận thắng đậm đà của SGXT bằng pha đá phạt đẹp mắt mở tỷ số ở phút 27.

Chỉ 4 phút sau, lại là Kesley thực hiện thành công quả đá phạt ngay mép vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho SGXT. Trước khi hiệp một kết thúc 4 phút, chân sút Nsi đột phá qua 3 hậu vệ XSKT. Cần Thơ ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, một cơn mưa bàn thắng tiếp tục "đổ" xuống sân Thống Nhất. SGXT ghi thêm 4 bàn thắng nữa trong hiệp 2 do công của Nsi, Moses, Anh Thắng và Ngọc Tùng. Trong khi đó, đội khách cũng có được 3 bàn thắng an ủi do công của Tshamala, Alex và Iheruome.

Với 2 bàn thắng ghi được trong trận đấu này, Nsi đã san bằng về số bàn thắng do người đồng đội Kesley ghi được ở mùa giải này: 16 bàn.



Nsi (áo cam) đã ghi được 16 bàn thắng cho SGXT ở mùa này - Ảnh: Khả Hòa

Sau trận đấu, HLV Lư Đình Tuấn phấn khởi phát biểu với Thanh Niên Online: “Toàn đội rất hạnh phúc với thành tích giành quyền thăng hạng trước 5 vòng đấu. Đây là phần thưởng cho sự phấn đấu hết mình của cả tập thể đội bóng. SGXT sẽ tiếp tục có những sự bổ sung về nhân sự cũng như lối chơi để trở thành một đội bóng mạnh của TP.HCM dự V.League năm sau”.

Cũng ở vòng đấu này, SQC. Bình Định tiếp tục thể hiện sự sa sút. Đội bóng đất Võ đã để thua 0-3 trên sân của TS. Quảng Nam. Từ chỗ là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi nhì giải hạng Nhất năm nay SQC. Bình Định đang cho thấy sự bất ổn về mặt tinh thần cũng như lối chơi.

TS. Quảng Nam với trận thắng đậm trước SQC. Bình Định tiếp tục nuôi hi vọng trụ hạng. Ba bàn thắng của đội bóng xứ Quảng do công của Orhie, Đức Nhật và Guimerme thực hiện.

Trên sân Kiên Giang, K. Kiên Giang đánh bại F. Tây Ninh 2-1 bằng các bàn thắng của Hải Anh và Tobechukwu. Trận thắng này giúp K. Kiên Giang vươn lên vị trí thứ nhì.

A. An Giang cũng theo chân K. Kiên Giang vào tốp 3 bằng chiến thắng 3-1 trước Đồng Nai. Ba bàn thắng của A. An Giang được ghi bởi Văn Cường, Hải Anh và Onome (Đồng Nai, đá phản lưới nhà).

Trên sân Bình Dương, TDC. Bình Dương hòa Nam Định 2-2. Cả 2 bàn thắng của đội chủ nhà do công của Đình Lợi thực hiện. Hữu Định và Ejike là 2 cầu thủ ghi bàn cho đội bóng thành Nam.

Trên sân Tự Do, H. Huế và TP.HCM hòa nhau với tỷ số 3-3. Viết Bính (2 bàn) và Adewale ghi bàn cho đội bóng cố đô. Trong khi đó, 3 bàn thắng của đội khách được ghi bởi Cokolic, Ozotile và Thanh Sang.

Trận đấu trên sân Cửa Ông cũng có kết quả hòa 2-2. Minh Tuấn và Eduardo ghi bàn cho Than Quảng Ninh còn Văn Mạnh và Leonel là tác giả 2 bàn thắng của Hà Nội.

Kết quả vòng 21

Sài Gòn Xuân Thành - XSKT. Cần Thơ: 7-3

A. An Giang - Đồng Nai: 3-1

H. Huế - TP.HCM: 3-3

Than Quảng Ninh - Hà Nội: 2-2

TS. Quảng Nam - SQC. Bình Định: 3-0

TDC. Bình Dương - Nam Định: 2-2

K. Kiên Giang - F. Tây Ninh: 2-1

Anh Kiệt - Sơn Tùng