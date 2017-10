Samson trở lại, Hà Nội FC vẫn bị B.Bình Dương cầm hòa tại Hàng Đẫy

16 giờ 25

Giai đoạn cực thịnh nhất của cặp đối đầu CLB Hà Nội - Becamex Bình Dương là cách đây gần hai năm. Đó là khi đội bóng thủ đô và đại diện tới từ đất Thủ so kè từng điểm số trên mặt trận V.League, rồi tới những trận chung kết Cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia. Nhưng đó cũng là thời điểm sức mạnh của Becamex Bình Dương chạm tới đỉnh cao, thế nên cũng chẳng quá ngạc nhiên khi thầy trò Lê Thụy Hải lúc đó không gặp nhiều khó khăn để vượt qua đội bóng thủ đô khi đó vẫn mang tên Hà Nội T&T. 5 trận đấu liên tiếp từ nửa sau V-League 2014, Becamex Bình Dương thắng 4, hòa 1 trước Hà Nội T&T, trong đó có 3 thắng lợi liên tiếp quyết định 3 chức vô địch V-League 2015, Cúp quốc gia 2015 và Siêu cúp 2016. Ngay cả khi đã chạm ngưỡng suy thoái đầu mùa trước, Becamex Bình Dương vẫn không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy, trước khi thua trận đầu tiên trước đối thủ sau hơn 2 năm, trong trận cầu hấp dẫn và kịch tính bậc nhất V-League năm ngoái với tổng cộng 9 bàn thắng. Chiến thắng với tỷ số 5-4 trên đất Thủ Dầu Một có thể coi là một thắng lợi mang tính "vượt ngưỡng" với Hà Nội T&T, bởi ngoài ý nghĩa 3 điểm, đó còn là thắng lợi của sự khẳng định. Với thắng lợi này, đội bóng thủ đô đã chính thức vượt qua cái bóng của đối thủ "kỵ giơ" bao năm qua để thẳng tiến tới danh hiệu vô địch. Đó cũng có thể là chiến thắng giúp một trong những cuộc đối đầu được mong chờ nhất của V.League rẽ sang một hướng khác, khi người chiếm thế thượng phong lúc này là nhà ĐKVĐ, chứ không còn là cựu vô địch như trước nữa. Quả thật, CLB Hà Nội sở hữu đủ mọi yếu tố cần thiết để mang về 3 điểm đầu tiên sau hai trận hòa liên tiếp. Đó là lợi thế sân nhà, là thời tiết quen thuộc, và quan trọng, là đội hình mạnh hơn, ở đẳng cấp cao hơn. Nếu tìm ra một hình ảnh tiêu biểu cho sự khác biệt giữa hai CLB lúc này, thì đó chính là tiền vệ Moses Oloya. Cầu thủ từng gắn bó gần 3 mùa với Becamex Bình Dương này chính là sự khác biệt trong các cuộc đối đầu giữa đội bóng đất Thủ và Hà Nội T&T giai đoạn trước. Nhưng Moses giờ là người của CLB Hà Nội, và dù chưa hoàn toàn chứng tỏ được giá trị của mình, song sự có mặt của tuyển thủ Uganda vẫn ít nhiều mang tới những so sánh thú vị về cặp đấu tâm điểm chiều nay. Becamex Bình Dương, nhà vô địch V-League 2014, 2015 đã trở thành quá khứ. Giờ là một Becamex Bình Dương trẻ trung hơn, kinh nghiệm ít và tham vọng cũng bớt đi. Ngay sau khi đặt chân xuống Hà Nội hôm 24.2 vừa qua, HLV Trần Bình Sự đã khẳng định 1 điểm có được trên sân Hàng Đẫy lúc này đã là một thành công, dù ai cũng biết Bình Dương khát thắng ra sao sau 3 trận toàn hòa và thua liên tiếp. Nếu có điều gì giúp đội khách tỏ ra ra lạc quan hơn, thì đó chính là vì trong tay họ vẫn còn một Anh Đức cực kỳ bén duyên mỗi khi gặp CLB Hà Nội. 7 trận gần nhất đối đầu với đội bóng thủ đô, Anh Đức đã có tới 6 lần được ăn mừng bàn thắng. Chân sút số một V-League 2017 lúc này vẫn sẽ là hi vọng số một của Becamex Bình Dương, trong khi dù chưa chắc có Hoàng Vũ Samson, song HLV Chu Đình Nghiêm vẫn có khá nhiều lựa chọn chất lượng như Gonzalo, Văn Quyết hay Quang Hải. Sự tỏa sáng của những nội binh như Quang Hải hay Văn Quyết là chưa đủ, và CLB Hà Nội rất cần thủ quân Gonzalo lên tiếng trong thời điểm này.