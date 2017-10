Đó là ý kiến của Ban Tư vấn đạo đức (TVĐĐ) gửi cho lãnh đạo VPF và BTC giải, bởi sân Bình Dương quá tải (hơn 22.000 người) trong trận đấu giữa chủ nhà với SLNA vào chiều 4.8 vừa qua.

Phó ban TVĐĐ Trần Văn Mui cho biết theo quy định của FIFA tất cả các sân thi đấu các giải thuộc hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế đều phải phát hành vé để bảo đảm lượng khán giả phù hợp và công tác an ninh, an toàn trên sân. Nếu không phát hành vé sẽ dẫn đến tình trạng không kiểm soát được lượng người xem, từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy cho công tác tổ chức trận đấu như vỡ sân, mất trật tự, gây rối, khán giả lấn vào khu VIP, bạo loạn không thoát được và sân bóng đó sẽ bị treo nếu FIFA được báo cáo đầy đủ.



Khán giả tràn ngập phải leo rào vào sân Bình Dương chiều 4.8

- Ảnh: Bạch Dương

Ban TVĐĐ nhận xét tuy sân Bình Dương chưa để xảy ra những chuyện không hay về an ninh, nhưng do đây là sân duy nhất ở V-League đến nay không phát hành vé nên hiện tượng khán giả tràn ngập trên sân và còn rất đông người bị kẹt bên ngoài không vào được chiều 4.8 đã tạo nên khung cảnh khó kiểm soát. Bên cạnh đó là thái độ quá khích của một số CĐV SLNA như ném vật lạ, chửi bới... đến mức đại diện Hội CĐV phải đứng ra “năn nỉ” giữ trật tự. Đã đến lúc BTC sân Bình Dương không thể xem nhẹ công tác an ninh và đảm bảo an toàn. Ban TVĐĐ đề nghị BTC giải có ý kiến với BTC sân Bình Dương nên phát hành vé (có thể bán hoặc phân phối) để đảm bảo kiểm soát các trận đấu tốt hơn.

Mặt khác, Ban TVĐĐ cũng lưu ý trận đấu vòng 20 ngày 18.8 trên sân Thống Nhất giữa Xi măng Xuân Thành Sài Gòn và SLNA nên bán vé vừa đủ và BTC sân cũng cần tăng cường công tác an ninh.

Đ.K

>> Fan Sông Lam làm 'dậy sóng' Bình Dương

>> Vòng 15 V-League 2013: B.Bình Dương thoát "đèn đỏ

>> B.Bình Dương hạ gục XMXT.Sài Gòn trên sân Gò Đậu

>> Bình Dương ra ngõ gặp núi

>> B.Bình Dương ra ngõ gặp núi

>> Bình Dương thắng đội hạng 8 J-League

>> Bình Dương thắng Kawasaki Frontale trong loạt sút luân lưu

>> Vòng 11 V-League 2013: Bình Dương gục ngã trên sân nhà