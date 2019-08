Sân chơi phong trào đông khán giả hơn cả V-League ​

Sân Trung tâm thể thao Công An TP.HCM chỉ có khán đài A là có chỗ ngồi và sức chứa cũng chỉ chừng 1000 khán giả. Vậy mà toàn bộ chỗ ngồi đã được lấp kín, thậm chí có rất nhiều người phải đứng cả xuống đường chạy để xem khai mạc và các trận đầu tiên của giải bóng đá phong trào. Ban tổ chức đã gợi mời người xem bằng các giải thưởng trúng điện thoại, nhưng điều đó không quan trọng vì khán giả đến sân do muốn xem những cuộc so tài “máu lửa”, đá thật và cống hiến của tất cả những đội bóng tham gia, trong đó có cả những tên tuổi một thời.

Nhà báo Trần Hải, thành viên Ban tổ chức chính là người đã góp phần khuấy động giải đấu, mang đến cảm hứng cho giới đá phủi và kích thích sự hào hứng của người mê bóng đá vào mỗi cuối tuần. Cách tổ chức bài bản, gọn gàng, không thua gì các sân chơi chuyên nghiệp và có cả livestream các trận đấu đã mang đến một bầu không khí hào hứng, thú vị. Giải đấu còn có sụ điều hành chuyên môn của Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) nên đã tạo sự yên tâm lớn. Đa phần các đội bóng đều cảm thấy đây là sân chơi mà họ có thể đắm mình thi triển khả năng. Người xem bên ngoài cũng có tình “màu cờ sắc áo” rất cao, hết lòng hò hét, cổ vũ làm cho các trận bóng như một ngày hội lan tỏa tình yêu bóng đá một cách mãnh liệt.

Khán giả rất đông ngồi kín khán đài BTC

Lượt trận đầu tiên đã diễn ra rất quyết liệt khi giải diễn ra theo thể thức đá vòng tròn, mỗi trận đấu giống như trận chung kết nên các đội đều quyết tâm giành chiến thắng. Chiến thắng cách biệt nhất của lượt trận đầu tiên thuộc FC Kunsu khi vượt qua FC Galang P.10, Q.8 với tỷ số 4-1. Kết quả các trận còn lại: Đạt Tín Minions – Bar 268 Mỹ Tho 2-1, FC Tân Phú – FC Bách Sơn/Cty TNHH Phi Thường 1-0 và FC Minh Nhật – Dũng SEA 1-0.

Tranh tài quyết liệt giữa các đội BTC

Các trận đấu sẽ diễn ra vào những ngày cuối tuần, thời điểm các cầu thủ nghỉ ngơi sau những ngày làm việc trong tuần nên sân chơi đã tạo sức cuốn hút nhất định. Đây vừa là nơi để tranh tài, rèn luyên thân thể đồng thời cũng là nơi giao lưu, học hỏi và gắn kết với nhau. Tất cả các trận đấu tại giải đều mở cửa tự do và khán giả đến sân sẽ có cơ hội rút thăm trúng thưởng.

Lượt trận thứ 2 của giải diễn ra vào cuối tuần này với 4 trận FC Minh Nhật gặp FC Galang, Dũng SEA gặp FC Kunsu, Bar 268 Mỹ Tho gặp FC Tân Phú và FC Bách Sơn/Cty TNHH Phi Thường gặp Đạt Tín Minions. Giải sẽ kết thúc vào ngày 29-9.