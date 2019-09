Sân Hàng Đẫy bị treo hai trận, khán giả Nam Định bị cấm đến sân khách

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 13.9, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã họp và đưa ra các quyết định như trên. Do không ngăn chặn được tình trạng khán giả Nam Định quá khích ném pháo sáng, ném vật thể lạ xuống sân, và còn làm thương một nữ cổ động viên Hà Nội nên Ban tổ chức thi đấu của CLB Hà Nội (Ban tổ chức sân Hàng Đẫy) bị chế tài khung tối đa 85 triệu đồng. CLB Dược Nam Hà Nam Định cũng bị nhận án phạt tiền tương tự.

2 trận đấu trên sân nhà của Hà Nội từ nay đến cuối mùa sẽ diễn ra trong tình trạng không có khán giả. Cụ thể là trận gặp Viettel vòng 23 vào ngày 15.9 và gặp Quảng Nam vào ngày 6.10. Có thể hiểu sân Hàng Đẫy bị treo hai trận. HLV Chu Đình Nghiêm rất buồn và lo lắng vì Hà Nội đang trong thời kỳ chạy nước rút hướng tới chức vô địch cuối mùa và thi đấu không có khán giả trên sân nhà sẽ khiến cầu thủ Hà Nội bớt hưng phấn, ảnh hưởng đến chuyên môn. Tuy nhiên đội Hà Nội cũng nhận thức rõ sai sót lớn về công tác tổ chức nên như thừa nhận của Chủ tịch Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội: "Chúng tôi xin lỗi vì không làm tốt nhiệm vụ".

Còn khán giả Nam Định sẽ không được đến sân khách cổ vũ cho đội Nam Định, cũng ở hai trận gồm lượt 24 ngày 21.9 gặp đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN trên sân 19/8; lượt 26 ngày 19.10 gặp Sài Gòn ở sân Thống Nhất.

Khán giả Nam Định đốt pháo sáng tối 11.9 tại sân Hàng Đẫy Ngọc Tú

Một thành viên của Ban Kỷ luật cho biết, ban tổ chức thi đấu của các sân mà đội Nam Định đến làm khách sẽ không bán vé cho khán giả Nam Định. Khán giả nào mặc áo vàng truyền thống của Hội Cổ động viên Nam Định sẽ không được vào sân.

Ngày 11.9, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) – đơn vị được VFF trao quyền điều hành, tổ chức V-League, đã có công văn hỏa tốc, báo cáo VFF về công tác an ninh an toàn trận đấu bù. Công văn khẳng định, trước trận, ban tổ chức (BTC) sân Hàng Đẫy đã tổ chức họp bàn về tăng cường các phương án, biện pháp đảm bảo an ninh an toàn trận đấu, với sự tham dự của VFF, VPF, lãnh đạo CLB, cơ quan an ninh, CA TP.Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, giám sát trận đấu và VPF đã yêu cầu bộ phận an ninh lắp đặt 4 cổng từ tại các điểm vào của sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, VPF nhận thấy, đại diện an ninh của sân còn rất chủ quan, thiếu tính thống nhất và hợp với với BTC sân, buông lỏng các biện pháp, phương tiện phục vụ công tác an ninh còn sơ sài, không triển khai hệ thống cổng từ. BTC trận đấu thiếu sự thống nhất, kết nối trong chỉ đạo và thực hiện, không đảm bảo được được các yêu cầu, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an ninh an toàn, đặc biệt trong việc kiểm soát, ngăn chặn đốt pháo sáng”.

Những dự đoán trên, đáng tiếc thay, lại trở thành hiện thực. Lỗi của BTC sân Hàng Đẫy là khá nghiêm trọng vì đã hoàn toàn không có phương án dự phòng nhằm hạn chế tối đa các sự việc phát sinh, các tình huống xấu.

Pháo thăng thiên bị đem vào sân Hàng Đẫy mà không ai kiểm soát Chí Thiết

Gây ra cảnh tượng đau lòng Minh Tú

Ngày 12.9, Chánh văn phòng UBND TP.Hà Nội Vũ Đăng Định đã ký công văn, với nội dung: “Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo: Giao cho CA TP.Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (làm rõ trách nhiệm những cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ), báo cáo UBND TP.Hà Nội theo đúng quy định. Đối với các trận đấu tiếp theo tại sân Mỹ Đình và sân Hàng Đẫy, yêu cầu CA TP.Hà Nội có phương án đảm bảo an ninh trật tự, không để khán giả mang pháo sáng, pháo hoa…vào sân làm mất an ninh trật tự như sự việc vừa nêu trên”.