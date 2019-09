Sân Hàng Đẫy thừa nhận mắc sai sót để xảy ra sự cố lớn ở trận đấu bù

Ông Hội giãi bày: “Những sự cố vừa xảy ra, là điều thiếu sót của BTC sân. Bản thân chúng tôi đã nhận thức việc phải tăng cường lực lượng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu. Nhưng một số khán giả lại quá khích mà chúng tôi không kịp thời giải quyết.

CĐV Nam Định: 'Bắn pháo sáng là hành động giết người'

Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ chân chính, đặc biệt với CĐV nữ không may hay các chiến sỹ làm nhiệm vụ trong trận đấu vào tối 11.9. Trước trận, BTC sân có họp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF, Ban Điều hành giải, cơ quan an ninh để đưa ra các phương án. Không phải do sợ đắt đỏ mà không lắp cửa từ. Mà do Hà Nội có nhiều sự kiện khác cũng tổ chức nên lực lượng an ninh, các thiết bị chưa thể đáp ứng được đầy đủ. Thêm vào đó, nhiều CĐV cố tình giấu bằng mọi cách để vào sân. Đặc biệt là chúng tôi chưa thể khám kỹ càng đối với CĐV nữ”.

Văn Quyết bị ném pháo sáng nhưng không trúng người anh Ngọc Tú

Phóng viên còn đông hơn cảnh sát Ngọc Tú

Một phóng viên hỏi: “Tại sao sân Hàng Đẫy luôn bị khán giả quá khích Nam Định hay Hải Phòng chọn để đốt pháo sáng”. Ông Hội trả lời: “Ở đây phải thẳng thắn nói chuyện với nhau, nếu đóng cửa sân quá dễ. Nhưng nếu mở ra phục vụ khán giả chân chính mới là chủ đạo. Còn phần tử quá khích thì cần tất cả phải chung tay, chứ Hà Nội hay Công ty CP thể thao T&T không thể làm được

Nguyên chủ tịch CLB Hà Nội nói: “Nếu sân Hàng Đẫy bị treo thì chúng tôi sẽ càng cảm thấy mình thiếu sót. Chúng tôi đã không kịp thời làm tốt. Rất mong cơ quan chức năng chung tay tổ chức các trận đấu ở sân Hàng Đẫy nói riêng và toàn quốc nói chung được an toàn, diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi xem đây là bài học sâu sắc. Án phạt nào của VFF, chúng tôi cũng tuân thủ vì mắc sai sót. Chúng tôi cũng đã họp rút kinh nghiệm và đưa ra hình thức kiểm soát. Những trận đấu sắp tới, chúng tôi sẽ sửa chữa những điểm thiếu sót, bổ sung lực lượng an ninh, vệ sỹ đảm bảo an ninh an toàn cho trận đấu. Hy vọng chúng ta cùng chung tay lên án thành phần quá khích. Không riêng gì bầu Hiển mà tất cả mọi người rất là buồn”.

Nữ nạn nhân đáng thương của pháo sáng bây giờ ra sao?

Xử lý nghiêm khắc BTC sân Hàng Đẫy. Có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân để xảy ra hiện tượng đốt pháo trên. Yêu cầu các sân trong thời gian tới lắp camera an ninh trên khán đài; kiểm tra, rà soát lại các phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Đối với các sân không chấp hành nghiêm các quy định về an ninh, trật tự kiên quyết không cho tổ chức thi đấu. Yêu cầu VPF phân tích nguyên nhân, bài học trong việc phối hợp chuẩn bị, ứng phó và xử lý sự cố trong quá trình tổ chức; kiên quyết triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian tới". Cùng ngày, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã có công văn do Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Chủ tịch VFF ký, chỉ đạo VFF và VPF: "

Cận cảnh pháo sáng bay như hỏa tiễn giữa hai khán đài Hàng Đẫy