Sân Hàng Đẫy và Thiên Trường 'gồng mình' chống pháo sáng

Đó là những động thái chuẩn bị của ban tổ chức các sân ở hai trận đấu được xem là nóng nhất của vòng 11 V-League vào ngày 24.5.

Sự máu lửa của khán giả Nam Định đã mang đến cho V-League những sắc thái rất ấn tượng. Tuy nhiên, đôi khi sự máu lửa ấy lại vượt khỏi phạm vi cho phép. Mới đây, ban tổ chức trận đấu của CLB Nam Định đã bị phạt 15 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả ném nhiều chai nước xuống sân Thiên Trường trong trận đấu giữa Nam Định và Than Quảng Ninh ở lượt 9 vào ngày 11.5.

Để đảm bảo an ninh an toàn trận đấu vào 17 giờ ngày 24.5, chiều 23.5, đích thân giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Nam Định Khúc Mạnh Kiên đã chủ trì cuộc họp với ban tổ chức sân Thiên Trường, với sự tham dự của cơ quan công an, cảnh sát cơ động, lực lượng bảo vệ và đội ngũ cổ động viên. Sẽ có khoảng 400 cảnh sát phục vụ trận đấu rất nóng giữa Nam Định và đội khách Hà Nội. Phương án kiểm soát an ninh đã được chuẩn bị kỹ đến từng chi tiết nhỏ.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, lãnh đạo đội Nam Định cho hay: “Chúng tôi đã cho lắp thêm camera 360 độ trên các khán đài và những hành động xấu dù nhỏ nhất sẽ được ghi lại, để sau đó sẽ có những hình thức xử phạt nghiêm khắc, mà trong bóng đá, gọi là phạt nguội.

Cổ động viên Nam Định cũng được khuyến cáo là không được chửi tục, gây ra hình ảnh xấu. 1000 cổ động viên trung thành của đội sẽ hỗ trợ lực lượng công an trong việc kiểm soát người vào sân. Để tránh tình trạng có khán giả quá khích ngồi trà trộn và có hành động phi thể thao như ném các thứ xuống sân hay đốt pháo sáng, cảnh sát ngầm sẽ mặc thường phục ngồi ở các khán đài để ngăn chặn kịp thời. Sẽ phân khu khán giả Hà Nội và Nam Định một cách độc lập, riêng rẽ. Cổ động viên không được mang vật thể lạ, chai nước vào sân. Mọi thứ sẽ được kiểm soát rất chặt. Trận đấu với đối thủ cực mạnh là Hà Nội dự báo sẽ rất nóng dưới sân cỏ nên trên khán đài, càng phải làm tốt công tác an ninh”.

Cũng trong chiều 23.5, Ban điều hành V-League đã dự cuộc họp kỹ thuật tại sân Hàng Đẫy. Thành phần dự họp có đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, công an Hà Nội…Công tác chuẩn bị an ninh an toàn trận đấu giữa Viettel và Hải Phòng được đặc biệt quan tâm. Ban tổ chức của CLB Viettel đã triển khai các phương án rất rõ ràng cụ thể, như lập cổng từ, lắp hàng rào từ xa.

Trận đấu giữa Viettel và Hải Phòng vào 19 giờ ngày 24.5 cũng hứa hẹn rất hấp dẫn, nhưng theo lời của một thành viên ban tổ chức sân: “Nếu không quán xuyến tốt vấn đề an ninh, nhất là pháo sáng thì hệ lụy để lại sẽ rất lớn. Sân Hàng Đẫy ở vòng 7 đã chìm ngập trong pháo sáng khi khán giả Hải Phòng đã đốt hàng chục quả. Rồi đến vòng 8, lại vẫn khán giả Hải Phòng đốt pháo sáng ở trận Hà Nội gặp SLNA. Chúng tôi không muốn nhận bất kỳ một án phạt nào từ Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá VN nữa nên sẽ dốc sức làm trận đấu thật tốt".

Kế hoạch chặn đường từ xa và việc kiểm soát túi, đồ đạc cũng như người vào xem sẽ được thực hiện một cách chặt chẽ, đúng pháp luật. Cảnh sát cơ động được huy động 500 người. Chưa kể các lực lượng an ninh khác. Sáng 23.5, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cũng đã họp khẩn với Ban tổng thư ký, chỉ đạo cần phải hỗ trợ tối đa VPF, chủ động có những phương án để V-League không có biến cố, không có pháo sáng.

Nhật Duy