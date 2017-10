(TNO) Ngày 9.7, Khu Liên hợp thể thao quốc gia và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đặt bút ký hợp đồng về việc thuê sân vận động quốc gia Mỹ Đình - nơi diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam gặp CLB Manchester City vào lúc 20 giờ ngày 27.7.

Sân Mỹ Đình đã sẵn sàng đón Man City - Ảnh: Bảo Nghi Sân Mỹ Đình đã sẵn sàng đón Man City - Ảnh: Bảo Nghi

Theo đó, giá thuê sân được Khu Liên hợp thể thao, VFF và SHB thống nhất là 800 trăm triệu đồng. Một lãnh đạo khu Liên hợp cho biết: “Đây là trận thi đấu bóng đá thương mại do VFF và SHB đứng ra tổ chức, tuy nhiên hướng tới cộng đồng yêu bóng đá Việt Nam, một phần giảm tải giá vé cho người hâm mộ, Khu Liên hợp cũng đã đưa ra mức giá thuê sân thấp hơn nhiều so với quy định.



Đây là mức giá phù hợp nếu đối chiếu bảng giá được cấp trên phê duyệt hàng năm, và rẻ hơn đơn giá thuê sân tổ chức các trận thi đấu giao hữu với các CLB, đội tuyển quốc gia có nền bóng đá phát triển như Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha… là từ 1,2 tỉ đồng đến 1,5 tỉ đồng”.



Điều đáng lưu ý trong quá trình đàm phán hợp đồng, đại diện khu Liên hợp cũng đã đề nghị VFF, SHB phải đảm bảo đầy đủ quyền lợi, đảm bảo tuyệt đối an toàn khách mời, khán giả mua vé đến xem trận đấu.



Khu Liên hợp thể thao quốc gia đề nghị VFF phải khuyến cáo lực lượng ban tổ chức, an ninh, bảo vệ phục vụ trận đấu cần ứng xử lịch thiệp, có văn hoá đối với khách mời và người hâm mộ. Đề nghị không được có thái độ ứng xử thiếu văn hóa, trấn áp, uy hiếp tinh thần và miệt thị khách mời và khán giả - hiện tượng đã xảy ra và được người dân phản ánh trong một số trận thi đấu trước đây



Về phía sân Mỹ Đình, Khu Liên hợp sẽ đảm bảo tốt nhất về cơ sở vật chất như: Mặt sân thi đấu, hệ thống âm thanh ánh sáng, bảng điện tử, khu vực ghế ngồi khán giả, các phòng chức năng cho Ban tổ chức và các phòng thay đồ phục vụ trận thi đấu, đảm bảo theo tiêu chuẩn và quy định của FIFA.



Đề phòng sự cố mất điện lưới, Khu Liên hợp thể thao quốc gia phối hợp với Công ty Điện lực Hà Nôi chuẩn bị các phương án dự phòng. Phối hợp chặt chẽ với VFF, lực lượng công an, vệ sĩ và phòng cháy chữa cháy và tạo điều kiện tốt nhất để các lực lượng triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn trật đấu và khán giả đến xem.

Trung Quân