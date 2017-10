‘Sân Mỹ Đình đẹp ngang sân của Man City!'

* VFF thuê sân với giá 800 triệu đồng

Đàm phán hợp đồng với Man City không dễ dàng

Trong ba ngày từ 25-27.6, phái đoàn tiền trạm của CLB Man City là bà Lucia Sanchez - Giám đốc tour du đấu và giao hữu quốc tế và bà Bethan Power - Tư vấn pháp lý cùng tiến hành những cuộc sát quan trọng tại Hà Nội, nhằm đi đến việc ký kết hợp đồng giữa Man City và phía Việt Nam.



Ông Dũng cho biết: “Tôi đã cảm ơn hai đại diện CLB vì đã họ đã đồng ý nhận lời mời của SHB và VFF đến Việt Nam thực hiện khảo sát nhanh và tiếp tục những công việc cần thiết để chuyến du đấu có thể trở thành hiện thực, trong đó các bên đã đi đến bàn luận sâu hơn vào những chi tiết cụ thể của hợp đồng”.



Tuy nhiên, theo ông Dũng, việc đàm phán vẫn đang gặp phải một số khó khăn vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung ở một số điều khoản liên quan đến quyền lợi thương mại.



“Không phải là người trực tiếp ngồi vào bàn đàm phán nhưng tôi vẫn liên tục được báo cáo về diễn tiến đàm phán. Không hề dễ dàng vì bên nào cũng muốn bảo vệ quyền lợi tốt nhất, cao nhất của mình.



Cũng vì lẽ đó, tôi nói với anh em phía Việt Nam cũng như bày tỏ với đại diện của Man City rằng, người hâm mộ ở Việt Nam rất yêu bóng đá Anh, trong đó có CLB Man xanh. Nếu thỏa thuận sớm kết thúc sẽ bảo đảm lộ trình của chuyến du đấu vào ngày 27.7.



Hai mục tiêu cần phải thực hiện là: 1. Bảo đảm quyền lợi của các nhà tài trợ. 2. Trận đấu sẽ được tổ chức đúng theo kế hoạch, thỏa mãn lòng mong mỏi của khán giả và giới truyền thông.



Cá nhân tôi cho rằng, việc thỏa thuận tuy không dễ dàng nhưng sẽ sớm thành công thôi!”.



Sân Mỹ Đình đạt chuẩn quốc tế



Ở diễn tiến khác, ngày 26.6, bà Lucia Sanchez đã khiến lãnh đạo Khu liên hợp quốc gia nở từng khúc ruột khi tung ra lời khen: “Mặt sân Mỹ Đình rất đẹp, không thua kém sân nhà của chúng tôi tại nước Anh. Tôi quả thật rất bất ngờ về điều này”.

Đoàn tiền trạm của Man City đang kiểm tra mặt sân và khán đài - Ảnh: Lê Nam Đoàn tiền trạm của Man City đang kiểm tra mặt sân và khán đài - Ảnh: Lê Nam

Theo lời bà Lucia, nếu “bê” sân Mỹ Đình… sang Anh thì chất lượng cỏ sân này có chất lượng gần ngang với mặt sân của các đại gia hàng đầu bóng đá nước Anh. Bà nói với các quan chức của VFF và Khu liên hợp: “Tôi đánh giá rất cao mặt sân Mỹ Đình vì tương đương với tốp 3 mặt sân tốt nhất ở giải Ngoại hạng Anh, chỉ kém một chút so với sân Old Trafford và Stamford Bridge.Nhưng thêm một điều nữa mà tôi đặc biệt quan tâm và thích thú là không gian của sân Mỹ Đình rất thoáng bởi có đường piste chạy vòng quanh sân. Tại Anh, để tiết kiệm chi phí xây dựng nên hầu như các sân không có đường piste, trong đó có sân Etihad của Man City”.Còn bà Bethan Power - tư vấn pháp CLB Man City đi thẳng luôn vào vấn đề kinh tế: “Việc có không gian rộng thế này rất hữu ích cho việc đặt các biển quảng cáo của các nhà tài trợ cho trận đấu sắp tới, nhất là khi quay lên truyền hình”.Hai đại diện của CLB dùng đến từ “perfect” (hoàn hảo) để nói về mặt sân, còn khi thị sát các phòng chức năng, khán đài, khu VIP thì thốt lên: “Chúng tôi cảm thấy tương đối hài lòng”. Bà Lucia kiểm tra rất kỹ phòng thay đồ, lối ra vào của cầu thủ đội khách và đường đi của xe y tế trong khu liên hợp. Phía Anh không đòi hỏi phải có lối đi riêng cho Man City và cho đến hết ngày hôm qua không đưa ra đề xuất nào về điều kiện cơ sở vật chất tại sân Mỹ Đình.Hiện tại, VFF và Công an TP.Hà Nội cũng như công an sở tại đã có một vài cuộc làm việc nhưng chưa thể lập kế hoạch cụ thể công tác an ninh vì hợp đồng chưa có chữ ký. Tuy nhiên, VFF dự tính sẽ có khoảng 1.600 cảnh sát và nhân viên an ninh phục vụ trận đấu vào ngày 27.7.Đại diện của Man City đã và sẽ tiếp tục làm việc với phía Việt Nam về các phương án phân phối vé (vé sẽ được in tại Thái Lan và có tem đặc biệt chống làm giả). Mức giá xem trận đấu vẫn chưa được xác định.