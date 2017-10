Sân Mỹ Đình “thổi” giá: Có thể sẽ hủy hợp đồng với Arsenal

Giá thuê sân Mỹ Đình bị “thổi” lên đến 1,5 tỉ đồng. Ban tổ chức trận đấu giao hữu giữa Arsenal và đội tuyển các ngôi sao VN rất bức xúc vì hành động ép giá này.

Hôm qua, ông Lê Hùng Dũng - Phó chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank, một trong hai đơn vị chịu kinh phí cho chuyến du đấu tại VN của Arsenal, cho biết: “Chúng tôi đã hết sức nỗ lực mời CLB Arsenal đến VN để phục vụ người hâm mộ. Chúng tôi đã thương lượng để họ đồng ý đến nước ta với giá hợp lý. Thế nhưng, đáng buồn thay, sân Mỹ Đình lợi dụng cơ hội này để bắt chẹt BTC trận đấu. Họ cứ tưởng rằng, Eximbank, Hoàng Anh Gia Lai và VFF sẽ lãi lớn thương vụ này. Hoàn toàn nhầm. Chúng tôi không kinh doanh mà đặt ra ưu tiên cao nhất là thỏa mãn cơn khát của khán giả cả nước. Hành động đẩy giá thuê sân lên con số 1,5 tỉ đồng là không fair play. Chúng tôi không thể chấp nhận kiểu hét giá trên trời này!”.



Đại diện của Arsenal (trái) đến kiểm tra điều kiện tổ chức ở sân Mỹ Đình hồi đầu tháng 6 - Ảnh: Ngô Nguyễn

Cũng theo ông Dũng, năm 2008, VFF đã chi 200 triệu đồng tiền thuê sân để đón tiếp đội Olympic Brazil thì sau 5 năm, giá thuê chỉ nên tăng lên 300 triệu hoặc 500 triệu là hợp lý. “Không chỉ hét giá cao, ban quản lý sân còn đòi hỏi tới 500 vé mời. Đây thực sự là “yêu sách” và chúng tôi rất thất vọng. BTC trận đấu đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra mức giá lần lượt là 1,5 triệu đồng; 1 triệu đồng, 800.000 đồng và 400.000 đồng. Mỗi người dân chỉ được mua tối đa 2 vé. Mọi kế hoạch về trận đấu đã được lập. Song với tình hình này thật là ngao ngán. Mỹ Đình không phải sân của cá nhân mà là tài sản của quốc gia. Chúng tôi muốn lãnh đạo Bộ phải có hướng xử lý”.

Chi 50 tỉ, lỗ 25 tỉ

Ông Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc khu liên hợp cho hay: “Mới chỉ là bộ phận chuyên môn đưa ra giá chứ tôi chưa quyết định. Là đơn vị tự chủ về kinh tế, chúng tôi phải thu lãi để tái sản xuất. Các ông ấy thu được tiền từ vụ này mà lại bắt chúng tôi nai lưng ra để phục vụ sao! Các ông ăn thì cũng phải cho chúng tôi ngụm nước, cốc bia chứ!”. Ông Lê Hùng Dũng tiếp tục phản đối: “Tiền vé chắc chắn không đủ bù chi vì BTC mất ít nhất 5 tỉ do có tới 3.000 vé mời ở khán đài A. Các biển quảng cáo trên sân cũng không thu đồng nào vì của chính hai nhà tài trợ Eximbank và HAGL. Nếu khu liên hợp thấy đây là vụ làm ăn có lãi to thì chúng tôi sẵn sàng giao quyền tổ chức trận đấu cho họ và đổi lại khu liên hợp sẽ gánh toàn bộ chi phí trả cho Arsenal. Nếu lãi bao nhiêu thì họ đuợc hưởng tất”.

Được biết, chi phí tổ chức và mời Arsenal đến VN dự kiến lên tới hơn 50 tỉ đồng (bao gồm phí ra sân, khách sạn 5 sao, công tác an ninh an toàn, in vé), nhưng nguồn dự thu chỉ mới 25 tỉ đồng và BTC chịu lỗ ít nhất 25 tỉ đồng. Ngoài ra, riêng tiền thuê chuyên cơ cho Arsenal đã là 200.000 USD. Ông Dũng khẳng định chỉ cần sân Mỹ Đình rút chi phí xuống với mức hợp lý thì có lỗ bao nhiêu BTC trận đấu vẫn chấp nhận. Còn nếu sân Mỹ Đình vẫn “xử ép” một cách vô lý như vậy thì BTC trận đấu đã đưa ra ý kiến rất có thể sẽ hủy hợp đồng với Arsenal, chấp nhận chịu phạt và như vậy người hâm mộ sẽ chịu thiệt thòi.

Lan Phương

