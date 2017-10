Sân Pleiku bị phạt vì CĐV đốt pháo sáng

Xe cứu thương đến muộn cũng bị phạt Ngoài ra, Ban kỷ luật VFF cũng có 3 quyết định kỷ luật khác, trong đó phạt 2 triệu đồng với CLB Đồng Nai do có 5 cầu thủ bị thẻ vàng khi tiếp Đồng Tháp. Lần đầu tiên, Ban kỷ luật phạt một ban tổ chức sân với lý do tưởng như rất nhỏ nhưng thể hiện sự tiến lên chuyên nghiệp dần dần: Đó là chỉ vì để để xe cứu thương 115 đến muộn giờ quy định trong trận đấu giữa CLB Sông Lam Nghệ An và CLB Becamex Bình Dương tại lượt trận thứ 4 mà ban tổ chức sân Vinh bị cảnh cáo. Án phạt này là cần thiết bởi đòi hỏi các CLB ngày phải nghiêm chuẩn hơn. Ban kỷ luật cũng phạt 8 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp đối với ông Phạm Anh Tuấn - trợ lý huấn luyện viên của CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An do phản ứng đội trong trận đấu giữa CLB Khánh Hòa và CLB Sông Lam Nghệ An tại lượt trận thứ 5 ngày 25.1 trên sân 19-8 Nha Trang.