Sân Pleiku suýt... vỡ ở ngày lứa Công Phượng ra mắt V-League

(TNO) Đúng như dự đoán, nhu cầu mua vé vào sân Pleiku lên rất cao trong ngày Công Phượng và các đồng đội ra mắt V-League 2015 (4.1).

>> Công Phượng lập cú đúp, HAGL thắng Khánh Hòa 4-2

>> Vé xem Công Phượng đá V-League, chưa bán đã sốt

>> Bầu Đức: 'Tôi sướng từ A đến Z



Bầu Đức đích thân xuống sân mời người già, phụ nữ và trẻ em lên khán đài để thuận tiện theo dõi

Với sức chứa 10 ngàn chỗ ngồi, sân Pleiku đã không thể kham nổi nhu cầu vé rất lớn của người hâm mộ Pleiku và các tỉnh lân cận. Thậm chí, có những fan hâm mộ từ tận Quảng Nam chạy xe máy lên phố Núi để được xem Công Phượng và đồng đội ở HAGL thi đấu trận đầu tiên tại V-League 2015.

Dù ban tổ chức đã hướng dẫn cho lực lượng an ninh phân luồng, di chuyển những cổ động viên từ khán đài C ở đường Nguyễn Du sang khán đài D ở đường Quang Trung vốn vẫn còn chỗ trống, nhưng chỉ giảm phần nào sức ép do dòng người đổ đến sân mỗi lúc mỗi đông.

Đó là tình hình bên ngoài sân, còn bên trong sân, lực lượng an ninh cũng đã được huy động gấp để bảo đảm trật tự, với dây an ninh được căng ngang mặt tiền khán đài D, tránh tình trạng khán giả tràn xuống sân.

Mặc dù vậy vẫn xuất hiện tình trạng hàng trăm khán giả đứng ngồi tràn lan, hòa lẫn vào khu vực kỹ thuật lẫn nơi dành cho báo chí tác nghiệp. Đích thân bầu Đức đã phải xuống sân để mời những cổ động viên lớn tuổi, phụ nữ và trẻ nhỏ lên khán đài A, gần khu vực VIP để thuận tiện theo dõi.



BTC sân Pleiku đã quyết định mở cửa cho những cổ động viên đến sau mà có vé thật được đứng dưới sân để theo dõi trận HAGL - S.Khánh Hòa BVN

Giám đốc điều hành CLB HAGL Huỳnh Mau cho biết: “Đây là những khán giả có vé và họ nên được vào sân. Nguyên do bởi nạn vé giả khiến lượng cổ động viên dôi ra. Tất cả đã được xử lý”.

Hình ảnh sân Pleiku chật cứng khán giả



Rất nhiều cổ động viên đứng tràn xuống sân. Phía trên, rất nhiều người khác phải đứng vào các hành lang vì không có chỗ

Các cổ động viên dù đứng hay ngồi cùng vỡ òa trước những bàn thắng của HAGL

Dây an ninh đã được giăng ra để bảo đảm trật tự cho những cổ động viên đứng dưới sân

Các khán giả chen chúc trên các lối đi

Đã lâu lắm rồi sân Pleiku mới lại "chật chội" như thế này

Bài, ảnh: Tiểu Bảo - Khả Hòa

Tiểu Bảo - Khả Hòa