Sẵn sàng cho vòng chung kết U.21 Quốc gia 2014

Chỉ còn 1 tuần nữa vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 18 năm 2014 sẽ chính thức khởi tranh tại Cần Thơ, vào ngày 2.10.



Đội chủ nhà Cần Thơ đã sẵn sàng cho VCK U.21 Báo Thanh Niên - Ảnh: Dương Thu

So với mọi năm, do vòng loại tranh sớm nên VCK U.21 năm nay các đội đã có sự chuẩn bị tương đối dày, có nhiều thời gian rà soát lực lượng, thi đấu cọ xát liên tục trong gần 1 tháng qua. Các đội ở phía bắc như ĐKVĐ Hà Nội T&T do HLV Phạm Minh Đức dẫn dắt và đội giành HC đồng năm rồi Sông Lam Nghệ An với tài cầm quân của HLV Đinh Văn Dũng được xem là 2 ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Bên cạnh đó SHB Đà Nẵng do HLV Phan Công Thìn chỉ đạo cũng đầy quyết tâm vào sâu sau 2 giải bị loại đáng tiếc vào giờ chót ở Ninh Thuận, Hải Phòng. Đội Hoàng Anh Gia Lai đặt dưới quyền của HLV Đinh Hồng Vinh cũng được kỳ vọng sẽ trình làng những cầu thủ không thua kém lứa U.19 của Học viện HAGL Arsenal JMG.

Trong khi đó Sanna Khánh Hòa BVN xem VCK U.21 là cơ hội rất tốt để HLV Võ Đình Tân trui rèn đội hình chuẩn bị đá V-League sang năm. Cao su Đồng Tháp đặt dưới quyền của HLV Bùi Văn Đông cũng đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục như từng giành HCV giải U.15.

Còn Vĩnh Long dưới sự “mát tay” của HLV Lương Trung Dân lần thứ 2 liên tiếp có mặt ở VCK cũng đang muốn gây bất ngờ như từng lên ngôi á quân năm rồi. Riêng chủ nhà Cần Thơ, HLV Trương Hữu Nhã cho biết hơn 1 tháng qua đã thi đấu đến hơn 10 trận cũng đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cuối để sẵn sàng đá trận khai mạc thật tưng bừng.

Hôm qua, VFF đã thông báo danh sách các giám sát (GS) và trọng tài (TT) sẽ làm nhiệm vụ tại VCK U.21, gồm: Lê Văn Quốc, Đặng Trần Ngọc Châu (GS trận đấu), Bùi Như Đức, Trần Khánh Hưng (GSTT). 5 TT chính gồm: Ngô Đức Việt (Quảng Nam), Nguyễn Ngọc Châu (Bình Dương), Trần Văn Trọng (Tây Ninh), Phạm Quang Minh (Cần Thơ), Đặng Đức Toàn (TP.HCM) và 5 trợ lý TT: Phạm Hoài Tâm (TP.HCM), Nguyễn Thanh Sơn (Kon Tum), Lê Xuân Hùng (Bình Dương), Nguyễn Chí Trường (Cà Mau), Nguyễn Lâm Minh Đăng (Trà Vinh).

Lần đầu đăng cai VCK U.21, Cần Thơ đã có sự nỗ lực rất lớn từ khâu chuẩn bị cơ sở vật chất, chăm chút mặt sân, phòng ốc, khán đài, đảm bảo an ninh và an toàn cho các trận đấu... Dưới sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Lê Hùng Dũng, các bộ phận liên quan đã gần hoàn tất khâu chuẩn bị cho VCK U.21 hứa hẹn sẽ rất hay, đẹp và gay cấn theo đúng tiêu chí “xanh sạch đẹp” mà Trưởng BTC giải Nguyễn Công Khế đã đề ra.

Quang Tuyến

