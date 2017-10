Sân Thống Nhất có nguy cơ... vỡ sân vì U.19 Việt Nam

(TNO) Đội tuyển U.19 Việt Nam (VN) đang được sự quan tâm cuồng nhiệt của người hâm mộ, nên các fan đều muốn tận mắt chứng kiến đội bóng trẻ VN thi đấu.

>> VTV, HTV truyền hình trực tiếp giải U.19 quốc tế

>> Tuyển thủ U.19 Việt Nam tự tin trên đất Nhật

>> U.19 Việt Nam sẽ tập huấn tại Arsenal

Các đối thủ khách mời như U.19 AS Roma, U.19 Tottenham, U.19 Nhật Bản đã cam kết sẽ gửi lực lượng mạnh tham dự giải, cho nên các trận đấu của U.19 VN hứa hẹn hấp dẫn và đẹp mắt.

Chính vì thế, từ lúc này rất nhiều fan đã săn lùng để tìm mua vé vào xem U.19 VN thi đấu. Chi phí tổ chức cho giải đấu này rất lớn, dự kiện khoảng 600.000 USD, trong đó đội vô địch được thưởng đến 100.000 USD.

Dù chi phí lớn, nhưng ban tổ chức quyết định đây là giải đấu dành cho người hâm mộ, vì thế sẽ bán vé với mức giá khá thấp. Cụ thể vé ở khán đài A chỉ có 150.000 đồng/vé, khán đài B là 100.000 đồng và vé khán đài C, D chỉ có 50.000 đồng.

Ngoài ra, để tri ân khách hàng, Nutifood cũng có chương trình tặng vé cho người hâm mộ. Những khách hàng mua 1 triệu đồng sản phẩm Nutifood ở các siêu thị Coop Mart, Big C sẽ được tặng 1 vé xem U.19 VN.

Trao đổi với chúng tôi, quyền chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Lê Hùng Dũng nói: “Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người hâm mộ được dịp chứng kiến U.19 VN thi đấu nên chỉ bán vé với giá hợp lý. Ngoài ra số vé cũng được bán phù hợp với sức chứa của sân để tránh vỡ sân”.

Trong khi đó, Chủ nhiệm sân Thống Nhất ông Trần Đình Huấn nói: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là công tác an ninh, an toàn cho người hâm mộ và các đội bóng. Vì thế, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, để bảo đảm an toàn tối đa cho mọi người. Chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi phương án để tránh tình trạng vỡ sân”.

Thành Thắng