Sân Thống Nhất làm gì để chống pháo sáng?

Những thông tin về kế hoạch đốt pháo sáng khi CLB Hải Phòng (HP) đi xa nhà đã được phát ra. Nếu Lạch Tray đang trở thành nơi không pháo sáng thì ngược lại các sân bóng còn lại của V-League 2019 đang chịu áp lực rất lớn để không bị vạ lây bởi vấn nạn này.

Sân Thống Nhất sẽ không ngoại lệ, nhất là khi cộng đồng người Hải Phòng tại Sài Gòn không hề ít. Ở vòng 6 V-League 2018, HP từng khiến BTC sân Thống Nhất bị phạt khi để tình trạng đốt pháo sáng diễn ra trên khán đài sau chiến thắng 1-0 trước CLB TP.HCM. Tuy nhiên đến vòng 11, BTC sân đã làm rất tốt để ngăn chặn hành vi này. Khi đó, BTC sân Thống Nhất đã chuẩn bị rất chu đáo, bao gồm lực lượng an ninh nhiều vòng, huy động cả chó nghiệp vụ để ngăn chặn hành vi tuồn pháo sáng vào sân. HP vẫn thắng Sài Gòn 1-0 nhưng đã không có quả pháo sáng nào được đốt lên.

Nhìn từ bài học các mùa bóng trước và sân Hàng Đẫy, BTC sân Thống Nhất khẳng định sẽ đẩy mức an ninh lên cao nhất ở trận Sài Gòn - HP lúc 19 giờ ngày 5.5 với mục tiêu không để pháo sáng xuất hiện.

Hôm qua 3.5, Bộ VH-TT-DL đã có Văn bản số 1642/BVHTTDL-TCTDTT gửi UBND các tỉnh, thành phố có CLB tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia đề nghị UBND các tỉnh thành cần chỉ đạo công an địa phương có biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng cung cấp pháo, tổ chức và đốt pháo sáng trong các trận đấu bóng đá, đồng thời chỉ đạo BTC địa phương phối hợp chặt chẽ với BTC giải để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khán giả tới xem và cổ vũ bóng đá.

Ông Trịnh Đức Thanh, Trưởng BTC sân Thống Nhất, cho biết: “Nhiều trận đấu vừa qua chúng tôi đã bố trí khán giả từng CLB theo hàng rào zích zắc. Trận ngày 5.5 cũng thế, CĐV HP sẽ tách vào khu vực riêng để lực lượng an ninh khám từng người nhằm ngăn chặn khả năng đem pháo sáng vào sân. CĐV nữ sẽ được bộ phận an ninh nữ kiểm tra để tránh khó xử. Ngay CĐV ở các khu vực khác, an ninh cũng sẽ làm tương tự để đảm bảo tối đa an toàn. Đặc biệt, lực lượng an ninh mặc đồng phục và thường phục sẽ được Công an TP.HCM và Công an Q.10 bố trí trên các khán đài để ngăn chặn, khống chế sớm các hành vi này”. Ngoài ra, BTC sân dự kiến sẽ tăng cường khoảng 250 - 300 cảnh sát (tăng gần gấp đôi so với các trận bình thường) chia làm nhiều vòng cảnh giới.