Sân Thống Nhất yên bình, Sài Gòn FC thắng đậm

Giải Hạng nhất quốc gia: SQC.Bình Định và ĐTLA cùng mất điểm Chiều nay (4.2), giải hạng Nhất quốc gia cũng đã diễn ra lượt trận đấu thứ 4. Một lần nữa 2 ứng cử viên vô địch SQC.Bình Định và ĐTLA lại gây thất vọng. ĐTLA bị chủ nhà Đồng Nai đánh bại với tỷ số 2-1. Trong khi đó, trên sân nhà Quy Nhơn, SQC.Bình Định bị Than Quảng Ninh chia điểm với tỷ số 1-1. Trận thắng ấn tượng nhất chiều nay thuộc về Lâm Đồng. Đội bóng cao nguyên đã hạ gục Hà Nội ngay trên sân khách với tỷ số 3-1. Kết quả: SQC.Bình Định - Than Quảng Ninh: 1-1 Đồng Nai - ĐTLA: 2-1 An Giang - Trẻ bóng đá Hà Nội: 1-0 TDC.Bình Dương - Trẻ SHB.Đà Nẵng: 1-1 Tây Ninh - XSKT.Cần Thơ: 0-0 Hà Nội - Lâm Đồng: 1-3 Trận đấu ngày 5.2: 17 giờ: TP.HCM - Quảng Nam