Sân Vinh lo sợ CĐV Hải Phòng

BTC giải phối hợp chặt chẽ với công an địa phương Ông Nguyễn Hữu Bàng – phó TTK VFF, phó BTC giải phụ trách an ninh cho biết:“Đã không có chuyện gì xảy ra khi khán giả HP tới sân Hàng Đẫy ủng hội đội nhà ở trận Hòa Phát tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Nhưng không phải vì không có chuyện mà BTC giải lại cho qua. Tôi đang ở TP.HCM nhưng liên tục đôn đốc, nhắc nhở bộ phận an ninh phải giám sát chặt chẽ cả khán giả HP và cả BTC sân Vinh. Một mặt, BTC giải đã có văn bản khuyến cáo CĐV HP là nếu đến sân Vinh thì phải tuân thủ mọi quy định của BTC sân, tuyệt đối không quậy phá”.



“Tôi vừa được báo cáo là ông Hoàng Chuyên Cần - ủy viên BTC giải phụ trách an ninh sẽ vào Nghệ An từ ngày 26.2 để kiểm tra công tác chuẩn bị của địa phương. BTC giải cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an Nghệ An để phòng những sự cố có thể xảy ra. Và không chỉ riêng trận với SLNA, trận vòng 4 giữa Ninh Bình và XM.HP, BTC giải cũng đặc biệt quan tâm”. Nhật Duy