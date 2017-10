'Sân Vinh sẽ không vỡ'

(TNO) Giám đốc điều hành CLB SLNA Hồ Văn Chiêm khẳng định ban tổ chức sân đã lên mọi phương án đảm bảo an toàn cho trận đấu với HAGL chiều nay.

Nhu cầu vào xem trận SLNA - HAGL rất lớn, ước tính của ban tổ chức lên khoảng 60.000 người - Ảnh: Minh Tú Nhu cầu vào xem trận SLNA - HAGL rất lớn, ước tính của ban tổ chức lên khoảng 60.000 người - Ảnh: Minh Tú

Sức nóng của trận đấu tâm điểm vòng 9 giữa SLNA và HAGL trên sân Vinh đang lên tới đỉnh điểm. Càng sát giờ tiếng còi khai cuộc, không khí xung quanh sân Vinh càng thêm nóng. Cùng với đó là nỗi lo về an toàn trận đấu. "Vỡ sân" là từ được rất nhiều người dùng để nói về trận đấu này.



Tuy nhiên, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Hồ Văn Chiêm, giám đốc điều hành CLB SLNA khẳng định, ban tổ chức (BTC) sân Vinh đã lường trước mọi nguy cơ có thể xảy ra và lên phương án đề phòng.



"Từ ngày 20.12 năm ngoái, BTC sân và CLB đã có buổi làm việc về vấn đề đảm bảo an toàn cho 13 trận đấu tại V-League và 1 trận đấu tại Cúp Quốc gia ở mùa giải này diễn ra trên sân Vinh. Các phương án bảo vệ sân đã được lên kế hoạch phù hợp với từng trận đấu.



Đặc biệt, trận đấu gặp HAGL này có yêu cầu cao hơn về mặt an ninh bởi sức hút của nó. Chiều thứ 4 vừa qua, BTC trận đấu và CLB cũng đã làm việc chi tiết hơn về kế hoạch triển khai lực lượng đảm bảo an ninh cho trận đấu. Chúng tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng mọi kịch bản có thể xảy ra, qua đó có được phương án tối ưu để đảm bảo an toàn cho trận đấu, không để tình trạng vỡ sân xảy ra.



Có thể nói, mọi người có thể yên tâm, các lực lượng chức năng sẽ cố gắng hết sức có thể để đảm bảo trận đấu được diễn ra an toàn và kết thúc tốt đẹp", ông Chiêm nói.



Ước tính, nhu cầu của người hâm mộ tới sân tiếp lửa cho 2 đội bóng lên tới khoảng 60.000 vé. Theo lời chia sẻ của ông Chiêm, BTC chỉ có thể đáp ứng khoảng 15% so với nhu cầu thực tế, tương đương với 10.000 vé BTC đã phát hành.

Đỗ Hải