'Sẽ không cầu thủ nào của Man City bị chấn thương vì mặt sân Mỹ Đình'

Một lần nữa, đại diện của Man xanh gây ngạc nhiên cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vì mặt sân rộng thế nhưng vẫn tỉ mẩn… vạch từng ngọn cỏ, xem xét hết sức cẩn thận. Vị này còn yêu cầu ban quản lý sân nói lại quy trình chăm sóc mặt sân, thậm chí còn phải cung cấp tên loại… phân đạm dùng để chăm cỏ. Đại diện Man City cho biết sẽ gửi thêm một số yêu cầu khác để Khu liên hợp quốc gia sớm hoàn thiện, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu.



Lãnh đạo Khu liên hợp thể thao cho hay: “Cho đến giờ phút này, các công tác về sân bãi đã được chúng tôi chuẩn bị một cách tốt nhất. Tuy nhiên nếu phía bạn có thêm đề nghị hợp lý nào, Ban quản lý cũng sẽ cố gắng đáp ứng một cách kịp thời nhất. Chúng tôi xin cam đoan rằng, sẽ không cầu thủ nào của Man City bị chấn thương vì mặt sân. Chất lượng đất và mặt cỏ phải nói là rất tuyệt vời. Kể cả trận đấu diễn ra dưới trời mưa cũng không vấn đề gì vì hệ thống thoát nước của sân cực tốt”.



Theo dự kiến, 20 giờ tối ngày 25.7, CLB Man City với 65 thành viên sẽ có mặt sân bay Nội Bài Hà Nội và chỉ có khoảng 20 phóng viên được phép vào phòng VIP để đón tiếp đội khách. Ngày 26.7, đại diện của giải Ngoại hạng Anh sẽ chia làm 3 nhóm để giao lưu với sinh viên trường Đại học quốc gia, trẻ em làng trẻ SOS Hà Nội và Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam. Chiều 26.7, toàn đội sẽ có trận tập mở tại sân Mỹ Đình và sau đó là giao lưu Man City Fanclub.

Để đề phòng mọi tình huống bất trắc trong 3 ngày đội Man City ở Việt Nam, VFF cùng với công an Hà Nội và công ty vệ sĩ G5 đã lên các phương án chi tiết cho từng kịch bản có thể xảy ra. Được biết, phía công an Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các lực lượng liên quan có trách nhiệm triển khai đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thầy trò HLV Pellegrini. Lực lượng an ninh, vệ sĩ, bảo vệ, cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy, công an… được huy động lên đến gần 2.000 người. Việc ngăn chặn những trường hợp CĐV quá khích, đốt pháo sáng trái phép cũng được bàn bạc kỹ lưỡng. Ngoài ra, tại khách sạn JW Marriott nơi CLB Man xanh lưu trú, công tác phòng chống cháy nổ cũng liên tục được kiểm tra.Vào ngày 27.7, ban tổ chức sẽ mở cửa đón khán giả vào 17 giờ - sớm 3 tiếng đồng hồ trước khi bóng lăn để tránh tình trạng ùn tắc. VFF cũng khuyến cáo khán giả nên sắp xếp thời gian đến sân sớm để việc theo dõi và cổ vũ 2 đội thi đấu được thuận lợi.