Sẽ là bất công nếu V.Ninh Bình bị xử phạt

V.Ninh Bình có thể 'bảo lưu' suất V-League Chủ tịch tập đoàn Xi măng The Vissai Ninh Bình Hoàng Mạnh Truờng cho biết, đội bóng của ông sẽ rút khỏi V-League trong vòng từ 3 đến 5 năm. Với lý do cầu thủ có hành vi tiêu cực và trong quá trình cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ, lãnh đạo CLB The Vissai Ninh Bình đã có công văn gửi VFF xin được tạm dừng thi đấu ở AFC Cup và V-League. Ông Trường nói: “V-League là giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam và chặng đường còn rất dài. Sự thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng sẽ khiến đội khó có thể thi đấu tốt ở V-League mà càng về cuối càng khốc liệt. VFF đã nêu ý kiến cho chúng tôi được giữ suất V-League từ 3 đến 5 năm, nghĩa là được “bảo lưu” suất ngoại hạng nếu chúng tôi xin rút khỏi giải. Toàn bộ kinh phí đầu tư cho đội chính ở V-League sẽ được chuyển sang dành cho đào tạo lứa U.19 và tôi sẽ mời các HLV ngoại sang Việt Nam để chăm lo cho lứa trẻ này. Các cầu thủ trong sạch, không nhận độ bao gồm nội binh (kể cả cầu thủ nhập tịch) và số cầu thủ ngoại nếu muốn ra đi sẽ được chúng tôi tạo điều kiện giúp đỡ về tài chính, mối quan hệ để tìm CLB khác phù hợp”.