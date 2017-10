Sẽ mời một đội bóng lớn đến VN năm 2015

“Năm 2015, chắc chắn sẽ có một đội bóng lớn, tầm cỡ thế giới như Arsenal sang VN mà kinh phí sẽ không thành vấn đề quá lớn”, ông Lê Hùng Dũng (ảnh), Phó chủ tịch VFF, một trong hai nhà tài trợ chuyến du đấu của Arsenal tại VN, khẳng định.

Ông Dũng nói: “Cá nhân tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc vì mọi công tác tổ chức đón Arsenal đã được triển khai chu đáo, chặt chẽ. Trong 3 ngày ở VN, Arsenal đã gặp những “sự cố” ngoài kế hoạch hết sức tuyệt vời, ví dụ như chàng trai “running man” hay được tiếp cận với những em khiếm thị đá bóng giỏi ở Trường Nguyễn Đình Chiểu. Tham gia các hoạt động ở Hà Nội, nơi nào đội cũng được đón nhận sự yêu mến đặc biệt của khán giả. Và từ chỗ “khép kín”, giữ kẽ, các thành viên của Arsenal có sự chuyển biến rất lớn về mặt tâm lý, trở nên thân thiện và cởi mở hơn. Ông Wenger đã tâm sự với tôi rằng, ông hoàn toàn bị thuyết phục bởi tình người VN nên một ngày nào đó ông sẽ quay lại. Ông Wenger là mẫu người nói năng cẩn trọng, suy nghĩ chín chắn nên lời hứa của ông rất đáng tin”.

Những hình ảnh nào thực sự đáng nhớ với ông?

Ông Wenger từng rất âu lo không biết khán giả đến sân xem buổi tập mở và trận đấu có đông không. Tôi đã nói, người hâm mộ VN rất cuồng nhiệt và cứ để thực tế trả lời. Trước đó, khi M.U thua Thái Lan còn Indonesia thua Arsenal, tôi đã thẳng thắn đề nghị với ông Wenger, Arsenal phải đá hết mình vì khán giả VN rất khó tính. Nếu cảm thấy đá không thật, họ sẽ tẩy chay ngay. Tôi cũng yêu cầu HLV Hoàng Văn Phúc, hai cầu thủ Công Vinh, Tấn Tài sau họp báo là dù ở kèo dưới nhưng VN phải đá đẹp, dứt khoát không chơi xấu, chơi tiểu xảo.

Tôi cũng thực sự tự hào trước sự cổ vũ tuyệt vời của khán giả VN. Thái độ của người hâm mộ thật đáng ngợi khen vì càng về cuối càng cuồng nhiệt. Tôi chỉ lo nếu thua mấy quả, khán giả sẽ bỏ về, để lại khán đài trống vắng, nhưng điều đó đã không xảy ra. Và cũng rất đáng khen khi tinh thần cầu thủ VN quyết liệt từ đầu đến cuối.



Mời được Arsenal, trong tương lai bóng đá VN hoàn toàn có thể mời Barca, Real hay M.U

- Ảnh: Ngô Nguyễn

Đêm 17.7, tôi không ra tiễn đoàn nhưng có nhắn gửi lời chúc tốt đẹp đến ông Wenger và các học trò. Trên ô tô ra đường băng lên máy bay, ông đã đề nghị dừng xe, lấy ra 3 chiếc áo có đầy đủ chữ ký cầu thủ và một tấm ảnh rồi ghi lời đề tặng đến tôi: With all my love to you. Tôi thực sự cảm động!

Sau thành công trong chuyến du đấu của Arsenal, sắp tới VFF sẽ có kế hoạch gì cho tương lai?

Tôi có thể khẳng định, chuyến đi của Arsenal đến VN là chuyến đi hoàn hảo. Và qua kinh nghiệm lần này, tôi chắc chắn với bạn đọc Báo Thanh Niên rằng, bóng đá VN hoàn toàn có đầy đủ kinh nghiệm và năng lực tài chính cũng như khâu tổ chức để đón tiếp.

Năm 2014 thì rất khó vì diễn ra World Cup và các ngôi sao sẽ trở về thi đấu cho tuyển quốc gia. Nhưng năm 2015 sẽ có đội bóng lớn. Dĩ nhiên còn phụ thuộc vào kế hoạch đàm phán. Kinh phí không thành vấn đề quá lớn. Chúng tôi sẽ cố gắng có được giá cả hợp lý mà vẫn mời được “hàng xịn”.

Quang Hùng, Phước Tứ, Văn Phong được đổi áo 3 tuyển thủ VN trên đã khoe rằng sau trận họ đã đổi áo với các danh thủ Arsenal để làm kỷ niệm. Quang Hùng được trung vệ to cao Mertesacker đổi áo. Hùng cho biết: “Tôi sẽ lưu giữ kỷ niệm này cho đến khi treo giày”. Phước Tứ thì được hậu vệ Sagna bắt tay thân thiện, khiến trung vệ XMXT Sài Gòn không kìm được xúc động, sau đó họ đổi áo cho nhau. Còn Đào Văn Phong may mắn được tiền đạo Giroud, người đã ghi 3 bàn vào lưới VN đổi áo. Đ.K

Minh Phương rút hẳn khỏi đội tuyển Ngay sau trận gặp Arsenal, tiền vệ Minh Phương nói: “Tôi quay lại đợt vừa rồi vì gặp Arsenal là trận giao hữu và cũng rất muốn được thử thách bên cạnh các ngôi sao lớn. Nhưng thú thực tôi thấy mình không còn đủ sung mãn để tham gia đội tuyển vào tháng 10 tới ở 3 trận còn lại của vòng loại Asian Cup 2015. Tôi xin dừng lại ở đây và mong muốn đội tuyển VN trẻ hóa từ bây giờ. Khi họp đội chia tay, tôi đã chúc U.23 thi đấu thành công ở SEA Games 27, VN chơi hay ở 3 trận cuối vòng loại và đặc biệt đạt thành tích cao ở AFF Cup 2014 khi chúng ta được chơi trên sân nhà”. Nhật Duy

Arsenal thực sự gây sốt ở Việt Nam Hôm qua, hầu hết các tờ báo lớn ở Anh như Independent, Guardian, Daily Mail, The Sun đến ESPN, Goal.com, Aljazeera, FOX... đều đưa tin đậm nét về chuyến du đấu của CLB Arsenal tại VN. Trong đó, hoạt động chính là trận đấu giao hữu trên sân Mỹ Đình, dù tuyển VN thua đậm 1-7, nhưng cây bút Sami Mokbel của Daily Mail - có mặt trực tiếp khi tháp tùng Arsenal trong chuyến du đấu - đã thốt lên: “Không thể tưởng tượng được sự cuồng nhiệt mà CĐV VN dành cho Arsenal. Đám đông lúc nào cũng chực bùng nổ sau các pha bóng hay của Pháo thủ”.

Cổ động viên VN cổ vũ cuồng nhiệt cho trận đấu - Ảnh: Ngô Nguyễn Tuy nhiên, điểm thu hút nhất đối với giới truyền thông thế giới là sự kiện “The running man” Vũ Xuân Tiến. Điều mà các hãng truyền thông thế giới đánh giá cao chính là tình yêu, sự ngưỡng mộ đội bóng yêu thích và nỗ lực theo đến cùng của Vũ Xuân Tiến. Để rồi, CĐV may mắn này đã nhận được nhiều niềm vui mà có lẽ chỉ trong giấc mơ mới tưởng tượng ra được. Một số kênh truyền hình khác nhận định: “Tình yêu bóng đá của người VN tuyệt vời không kém bất cứ đâu trên thế giới”. Trong khi đó, qua câu chuyện “The running man”, thủ môn Szczesny của CLB Arsenal thể hiện khâm phục tinh thần và ý chí của người dân VN, nhất là giới trẻ và truyền tải thông điệp: “Nếu bạn thật sự theo đuổi giấc mơ của mình thì giấc mơ đấy có thể thành hiện thực”. G.Lao

