Sẽ rất kịch tính

Trận chung kết chiều nay giữa Đồng Nai Beryaja (ĐN) và Sông Lam Nghệ An (SLNA) sẽ là trận đấu được mong đợi nhất và là cơ hội để HLV Đinh Văn Dũng đòi lại món nợ từng thua trên sân nhà cách đây 3 năm. Còn nhớ, trong trận chung kết giải U.19 năm 2007 giữa chủ nhà SLNA (do HLV Đinh Văn Dũng dẫn dắt) và đội ĐN (khi đó do HLV Quách Hùng Bảo huấn luyện, nay ông cũng có mặt trong thành phần U.21 với tư cách là phó đoàn), SLNA chiếm ưu thế nhưng cuối cùng bàn thắng duy nhất lại thuộc về ĐN. Đó là lần đầu tiên Đồng Nai lên ngôi ở một giải bóng đá trẻ. Q.T