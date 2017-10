Sẽ thành lập Hội đồng giải quyết khiếu nại vụ Đình Đồng

(TNO) Đó là khẳng định của luật sư Chu Hồng Thanh, trưởng Ban giải quyết khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về vụ cầu thủ Trần Đình Đồng vừa bị nhận án kỷ luật từ VFF.

Pha vào bóng làm gãy chân Anh Hùng của Đình Đồng (áo vàng) - Ảnh: Minh Tú

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Hùng Vương An Giang (AG) ở lượt 6 ngày 26.2, cầu thủ Trần Đình Đồng đã có hành vi thô bạo với cầu thủ Nguyễn Anh Hùng khiến cầu thủ trẻ An Giang này bị chấn thương rất nặng, gãy chân và chưa biết có thể quay lại sân cỏ được hay không.

Ngày 1.3, Ban kỷ luật VFF đã có văn bản, đã phạt Đình Đồng án rất nặng: Ngoài chế tài 20 triệu đồng còn bị cấm tham gia hoạt động bóng đá do VFF tổ chức cho đến hết ngày 31.12.2014.

Ngoài ra, Đình Đồng còn có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các chi phí cho việc chữa trị chấn thương của cầu thủ Nguyễn Anh Hùng.

Trong quyết định kỷ luật có ghi rõ, cầu thủ Trần Đình Đồng có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại VFF.

Hôm nay, ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao SLNA cho biết: “Tôi đã giao cho giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm trực tiếp lo việc giải quyết khiếu nại này.

Chúng tôi cảm thấy rất ân hận trước những sự việc vừa xảy ra. Cầu thủ Anh Hùng cũng từ lò đào tạo SLNA mà ra, nay đá cho An Giang và chuyến trở lại quê hương lại gặp sự cố nghiêm trọng.

Bản thân Đình Đồng cũng day dứt suốt mấy ngày qua vì bản thân cậu ta, trong tiềm thức không muốn phạm lỗi đến mức hủy hoại đồng đội cũ như vậy”.

Được biết, trong đơn khiếu nại được luật sư tư vấn, CLB SLNA và Đình Đồng không đề đạt xin được giảm án cụ thể xuống còn bao nhiêu trận nhưng cũng bày tỏ rằng, nếu VFF giữ nguyên thời gian kỷ luật thì có thể Đình Đồng sẽ phải từ bỏ bóng đá.

Phóng viên Thanh Niên Online đã gọi cho ông Chu Hồng Thanh vào sáng 7.3 và được biết, Ban giải quyết khiếu nại chưa nhận được đơn từ CLB SLNA và theo quy định, hôm nay là hạn cuối cùng để nộp đơn (7 ngày sau khi có quyết định kỷ luật).

Luật sự Chu Hồng Thanh nói: “Vì tôi chưa nhận được nên chưa thể phát biểu cụ thể về vấn đề này.

Sau khi nhận được đơn, trước hết chúng tôi sẽ xem xét vụ việc có đủ điều điện để giải quyết khiếu nại hay không. Bởi chỉ có những án nặng thì mới họp giải quyết, còn án nhẹ hay quá thấp như treo giò 1, 2 trận thì không.

Kể cả khi nhận được đơn, Ban giải quyết khiếu nại cũng phải liên lạc để hỏi lại đương sự một lần nữa là có đúng muốn khiếu nại không.

Sau đó, chúng tôi yêu cầu các bên có liên quan cung cấp những dữ liệu và thông tin cần thiết. Các bên có liên quan gồm cầu thủ vi phạm lỗi, cầu thủ bị phạm lỗi, hai CLB, Ban kỷ luật VFF.

Tiếp đó, Ban giải quyết khiếu nại sẽ thành lập Hội đồng xem xét giải quyết khiếu nại, với thành phần là các luật sư. Hội đồng này là cơ động, được thành lập mỗi khi có sự việc xảy ra và sau đó sẽ giải tán khi sự việc kết thúc”.

Trước đây, có vài vụ việc mà sau khi Ban kỷ luật đưa ra hình thức xử lý nặng tay, Ban giải quyết khiếu nại VFF đã giảm án.

Cầu thủ Fagan của CLB Hải Phòng bị treo giò 3 trận và phạt 10 triệu đồng Trong trận gặp SHB Đà Nẵng ở vòng 7, cầu thủ này đã đánh nguội cầu thủ Mamic của đội khách trong vòng cấm, nhưng không bị trọng tài Nguyễn Văn Kiên phát hiện. Trọng tài Kiên cũng bị treo còi đến hết lượt đi V-League do không hoàn thành nhiệm vụ, bỏ quá nhiều lỗi của Hải Phòng ở trận đấu nói trên.

Lan Phương

