Sẽ thế nào nếu 4 đội đầu bảng cùng bằng điểm khi V-League hạ màn

Lịch sử V-League từng chứng kiến trường hợp các đội bóng sát điểm nhau cho đến những vòng đấu cuối cùng. Mùa giải 2010, Hà Nội T&T (46 điểm) lên ngôi vô địch trong bối cảnh chỉ hơn đúng 1 điểm so với Vicem Hải Phòng (45 điểm), 2 điểm so với TĐCS Đồng Tháp (44 điểm) và 3 điểm so với Khatoco Khánh Hòa cùng Đồng Tâm Long An (cùng được 43 điểm).

Một năm sau đó, chảo lửa sân Vinh thậm chí không còn một chỗ trống. Mọi con mắt khi ấy đổ dồn về Nghệ An để chứng kiến một trận cầu sống còn giữa hai đội đầu bảng là Sông Lam Nghệ An và Hà Nội T&T. Để rồi sau cùng, trận hòa 1-1 đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vô địch giải Vô địch quốc gia sau 10 năm chờ đợi.

Quay trở lại với V-League 2016 ở vòng đấu thứ 24, sơ xuất không đáng có của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh không chỉ khiến Than Quảng Ninh đánh rơi 2 điểm trên sân của FLC Thanh Hóa mà còn làm cho cục diện của mùa giải trở nên vô cùng khó lường khi có tới 3 đội bóng là Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh và Hải Phòng cùng có được 44 điểm.

Vậy kịch bản không tưởng ấy diễn ra trong trường hợp nào? Căn cứ vào thực tế bảng xếp hạng và lịch thi đấu ở 2 vòng đấu cuối, 4 đội bóng sẽ bằng điểm nhau khi xảy ra hai trường hợp sau:

- Thứ nhất, 4 đội cùng có được 47 điểm. Tức là SHB Đà Nẵng sẽ thắng trận 1 trận và hòa 1 trận. Ba đội bóng kể trên thắng 1 trận và thua 1 trận. Trong trường hợp này cần lưu ý rằng Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh sẽ đối đầu trực tiếp. Tức là sẽ có hai trường hợp nhỏ: Hoặc Hà Nội T&T thắng Than Quảng Ninh, hoặc Than Quảng Ninh thắng Hà Nội T&T.

- Thứ hai: cả 4 đội cùng có được 46 điểm, đồng nghĩa SHB Đà Nẵng thắng 1 trận và thua 1 trận, trong khi 3 đội bóng dẫn đầu BXH hiện tại sẽ hòa 2 trận cuối.

Vậy nếu 4 đội bóng cùng bằng điểm nhau sau khi V-League khép lại? Theo quy định của ban tổ chức V-League 2016, trong trường hợp các đội bằng điểm nhau thì sẽ phải xét thành tích đối đầu giữa các đội bóng đó. Và căn cứ từ những trường hợp bằng điểm nhau, chúng ta sẽ có 3 khả năng diễn ra.

1. 4 đội cùng có được 47 điểm, Than Quảng Ninh thắng Hà Nội T&T

- Than Quảng Ninh sẽ có tổng cộng 4 chiến thắng và 2 trận thua (khi đối đầu cả đi và về với 3 đội): Giành tổng cộng 12 điểm

- Hà Nội T&T có 3 chiến thắng và 3 trận thua: Giành tổng cộng 9 điểm

- Hải Phòng có 2 chiến thắng và 4 trận thua: Giành tổng cộng 6 điểm

- SHB.Đà Nẵng có 3 chiến thắng và 3 trận thua: Giành tổng cộng 9 điểm.

Than Quảng Ninh vô địch

2. 4 đội cùng có được 47 điểm, Hà Nội T&T thắng Than Quảng Ninh

- Than Quảng Ninh sẽ có tổng cộng 3 chiến thắng và 3 trận thua (khi đối đầu cả đi và về với 3 đội): Giành tổng cộng 9 điểm

- Hà Nội T&T có 4 chiến thắng và 2 trận thua: Giành tổng cộng 12 điểm

- Hải Phòng có 2 chiến thắng và 4 trận thua: Giành tổng cộng 6 điểm

- SHB.Đà Nẵng có 3 chiến thắng và 3 trận thua: Giành tổng cộng 9 điểm.

Hà Nội T&T vô địch

3. 4 đội có được 46 điểm, tức Hà Nội T&T hòa Than Quảng Ninh

- Than Quảng Ninh sẽ có tổng cộng 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua (khi đối đầu cả đi và về với 3 đội): Giành tổng cộng 10 điểm

- Hà Nội T&T có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua: Giành tổng cộng 10 điểm

- Hải Phòng có 2 chiến thắng và 4 trận thua: Giành tổng cộng 6 điểm

- SHB.Đà Nẵng có 3 chiến thắng và 3 trận thua: Giành tổng cộng 9 điểm.

Trong trường hợp này, Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T sẽ xét đến hiệu số bàn thắng bại khi đối đầu giữa 4 đội bóng với nhau. Hiệu số Than Quảng Ninh hiện tại đang là +3 (ghi 8 bàn, thủng 5 bàn). Trong khi hiệu số của Hà Nội T&T đang là +1 (7-6). Do hai đội trong trường hợp này bằng nhau nên hiệu số 2 đội cũng giữ nguyên.

Than Quảng Ninh vô địch

Kim Hoàng