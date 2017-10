Sẽ thi đấu trên sân không khán giả?

Do để CĐV gây bạo loạn trong trận tranh Siêu cúp Thái Lan nên đội Thai Port FC bị LĐBĐ Thái Lan buộc phải thi đấu trên sân không khán giả trong trận này.

Do Hải Lâm, Văn Học, Rogerio buộc phải vắng mặt do nhiều lý do, nên đội bóng sông Hàn chỉ đem sang Thái Lan đúng 20 cầu thủ. Nhưng với sự chuẩn bị về tâm lý và thể lực ngay trước Tết, các cầu thủ gần như đang ở điểm rơi phong độ tốt nhất. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế, có thể hiểu được khát khao giành chiến thắng của đội ĐKVĐ V-League lớn tới nhường nào.

Ngược lại, HLV Wattana Phochanakong cùng các học trò lại gặp đủ trắc trở trước giờ ra trận. Việc hooligan của đội bóng tấn công CĐV của Muang Thong trong trận tranh Siêu cúp Thái Lan khiến hình ảnh đội bóng bị một vết đen lớn. Theo Bankok post, ngoài việc bị phạt tiền, LĐBĐ Thái Lan (FAT) cũng buộc Thai Port thi đấu trên sân không khán giả. Chưa dừng lại đó, ông Worawi Maduki - chủ tịch FAT - còn làm đơn đề nghị LĐBĐ châu Á (AFC) không cho Thai Port tham dự AFC Cup năm nay. Tuy nhiên, AFC chỉ xem xét khả năng loại đội bóng này sau trận gặp SHB Đà Nẵng tới đây.

Tác động từ phía hậu trường khiến toàn đội không có được tâm lý tốt nhất. Phía đội bóng đã xin FAT xóa bỏ lệnh cấm để CĐV của mình vào sân trong trận đấu này. Tuy nhiên, phó chủ tịch FAT Vorapong Chiewpreecha khẳng định ngay cả một CĐV Thái thông thường cũng không được vào sân. Ông Vorapong coi đó là đảm bảo an ninh cho trận đấu vì sợ CĐV quá khích của Thai Port “đội lốt” vào sân quậy phá. Mất đi nguồn cổ vũ lớn lao từ 4 phía khán đài, Thai Port thi đấu không khác gì ở sân trung lập.

Ở trận đấu này, HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng khẳng định sẽ thi đấu đúng với sơ đồ quen thuộc 4-4-2. Trước trận, ông Đức khẳng định: “Tôi nghĩ tuyến tiền vệ sẽ là cuộc chiến giữa 2 đội ở trận này. Thiếu Rogerio quả là điều đáng tiếc, song tôi vẫn còn Thanh Hưng, Nguyên Sa để thay thế. Riêng tôi vẫn chọn lối tấn công biên nhằm giải quyết trận đấu. Đội chủ nhà có một số cầu thủ nổi bật như Sarayoot, Soleb, Evaldo nhưng tôi tin SHB Đà Nẵng sẽ làm được điều mình mong muốn”.

Còn HLV Wattana của Thai Port cũng thổ lộ: “Việc thi đấu trên sân không khán giả quả là thua thiệt đối với chúng tôi. Song toàn đội vẫn rất quyết tâm giành thắng lợi. Quả thực SHB Đà Nẵng rất mạnh song chúng tôi học được nhiều từ trận Muang Thong Utd thắng họ”.

Dự đoán: SHB Đà Nẵng thắng 2-1.

Yến Ca