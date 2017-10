SGXT vô địch trước 5 vòng đấu

Các bàn thắng của SGXT do Nsi (2 bàn), Kesley (2 bàn), Anh Thắng, Moses và Ngọc Tùng (1 bàn). Bởi với 49 điểm, SGXT đã bỏ xa 2 đội kế tiếp là Kiên Long Bank Kiên Giang (KG) và An Giang (AG) đến 15 điểm khi giải chỉ còn 5 vòng đấu. Do tính đối đầu, SGXT từng thắng AG 2-0 và hòa 1-1, thắng KG 1-0 và hòa 2-2 nên dù có thua hết 5 trận còn lại cũng vững vàng ngôi thứ nhất. Như vậy, SGXT cũng trở thành đội bóng đầu tiên lên V-League.

Trong khi đó, cuộc đua suất thứ 2 đang đến hồi gay cấn khi KG thắng Tây Ninh 2-1 (Hải Anh và Obechukou ghi) và AG thắng Đồng Nai 3-1 (Văn Cường, Suleiman, Hải Đăng ghi) để vươn lên cùng 34 điểm, trong khi Than Quảng Ninh (TQN) lại bị Hà Nội cầm chân 2-2 ngay trên sân nhà (TQN may mắn gỡ hòa phút 90+3 do Eduardo ghi) nên chỉ có 33 điểm. Bất ngờ nhất chính là SQC Bình Định thua đậm Quảng Nam 0-3 (Orhie, Đức Nhật, Guimere ghi) khiến cho đội bóng đất võ gần như tự gạt tên mình khỏi cuộc đua lên hạng.

Ở nhóm cuối, Huế cũng xuống hạng sau khi bị CLB TP.HCM cầm chân 3-3 trong trận đấu có 2 thẻ đỏ (Viết Bình ghi 2 bàn, Adewale ghi cho Huế, Cokolic, Smart và Thanh Sang ghi cho TP.HCM). Nam Định tìm được 1 điểm khi hòa chủ nhà TDC Bình Dương (BD) 2-2 (Hữu Định và Ejike ghi cho NĐ, Đình Lợi ghi 2 bàn cho BD).

Xếp hạng sau 21 lượt: 1/SGXT: 49 điểm, 2/Kiên Giang: 34 điểm, 3/An Giang: 34 điểm, 4/Than Quảng Ninh: 33 điểm, 5/Bình Định: 32 điểm, 6/Hà Nội: 29 điểm, 7/Đồng Nai: 28 điểm, 8/TDC Bình Dương: 28 điểm, 9/Cần Thơ: 27 điểm, 10/TP.HCM: 23 điểm, 11/Nam Định: 21 điểm, 12/Quảng Nam: 21 điểm, 13/Tây Ninh: 20 điểm, 14/Huế: 13 điểm.

D.Doanh - Q.H - L.Trí - T.Thảo - N.Đức - T.Tài - T.K