SHB Đà Nẵng dẫn đầu bảng B

Hôm qua, lượt đấu thứ 3 bảng B, vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2012 tiếp tục diễn ra trên sân Chi Lăng. Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn thể hiện phong độ kém cỏi khi để thua Đắk Lắk 1-4. Chỉ trong vòng 55 phút, Đắk Lắk đã dẫn trước 4-0. Tiền đạo Thanh Tấn ghi bàn thắng danh dự cho HAGL.

2 đội CLB Hà Nội và SQC Bình Định chia điểm sau trận hòa 1-1. Ở trận đấu diễn ra ngay sau đó, SHB Đà Nẵng giành chiến thắng đậm đà 6-2 trước Bình Thuận. Với kết quả này, SHB Đà Nẵng có 7 điểm, vượt qua CLB Hà Nội để tạm vươn lên dẫn đầu bảng B nhờ hơn chỉ số phụ.

Trên sân Long An tại bảng D, Cao su Đồng Tháp thắng đậm Kiên Long Bank Kiên Giang 5-0.

Hôm nay vòng loại U.21 tiếp diễn với các trận Than Quảng Ninh - Vicem Hải Phòng, trẻ Hà Nội - Thừa Thiên-Huế, SLNA - Hà Nội T&T (bảng A), Sài Gòn Xuân Thành - TDC Bình Dương, Đồng Nai - Khatoco Khánh Hòa, Xổ số kiến thiết Lâm Đồng - Bà Rịa-Vũng Tàu (bảng C) và Đồng Tâm Long An - Cần Thơ (bảng D).

Đông Nghi - Q.Huy