 SHB Đà Nẵng giành quyền dự VCK

Hôm qua, bảng B vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2012 khép lại với 3 trận đấu ở lượt cuối. SHB Đà Nẵng dễ dàng có chiến thắng đậm trước đội chót bảng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) 5-0. A Hoàng (23, HAGL) đá phản lưới nhà giúp đối phương mở tỷ số, sau đó Minh Tâm (10), Quách Tân (12) và Thái Quang (2, 2 bàn) lập công.

Trước đó, SQC Bình Định cũng vượt qua Bình Thuận 4-1 với các bàn thắng của Quý Nhân (17), Minh Trí (2), Hoàng Mỹ (7), Quang Huy (11). Bàn gỡ danh dự của Bình Thuận do Văn Hiền (7) ghi. Ở trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục, CLB Hà Nội thắng Đắk Lắk 2-0 do Việt Phong (11) và Anh Tuấn (7) ghi.



Đội U.21 SHB Đà Nẵng - Ảnh: Đông Nghi

Như vậy, SHB Đà Nẵng đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng với 13 điểm, giành quyền vào VCK tại Ninh Thuận. Đội SQC Bình Định với 3 trận thắng và 2 trận hòa, được 11 điểm, hiệu số 8/2, xếp thứ 2, cũng gần như cầm chắc quyền tham dự VCK với tư cách là 1 trong 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Tại bảng C trên sân Nha Trang, chủ nhà Khatoco Khánh Hòa (KH) đã để TDC Bình Dương cầm chân 0-0 cùng việc tiền vệ Tấn Tài bị thẻ đỏ ở phút 69. Đồng Nai đã tìm lại chính mình khi quật ngã Xổ số kiến thiết Lâm Đồng (LĐ) 1-0, do Phạm Hồng Dương (9) ghi. Phía LĐ có thẻ đỏ cho Văn Thắng. Trận còn lại, Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) hòa Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) 2-2. Thành Lân (7) mở tỷ số cho BR-VT, Ngô Phương Nam (3) và Tuấn Nam (12) giúp SGXT dẫn 2-1, nhưng Minh Thắng (18) gỡ 2-2 cho BR-VT. Hiện KH vẫn tạm dẫn đầu với 7 điểm, kế tiếp TDC Bình Dương 5 điểm.

Trên sân Long An, trận chung kết sớm giữa 2 đội Đồng Tâm Long An (ĐTLA) và Cao su Đồng Tháp (ĐT) kết thúc bất phân thắng bại 1-1. Trần Hoài Nam (22) mở tỷ số cho ĐTLA, sau đó Diệp Hoài Xuân (22) gỡ cho ĐT. Tiếc cho ĐT khi tuyển thủ U.23 Dương Thanh Hào sút hỏng quả phạt đền, mất cơ hội giành chiến thắng. Trận còn lại, Kiên Long Bank Kiên Giang thắng Cần Thơ 1-0 do Tuấn Vũ (8) ghi.

Chiều nay, bảng A tiếp diễn các trận Hà Nội T&T - Trẻ Hà Nội (sân phụ), Thừa Thiên-Huế - Than Quảng Ninh, Sông Lam Nghệ An - Vicem Hải Phòng (sân Vinh) và trận Hùng Vương An Giang - Vĩnh Long ở bảng D.

Đông Nghi - Nhựt Quang - Q.H

>> SHB Đà Nẵng đặt chân vào VCK

>> SHB Đà Nẵng dẫn đầu bảng B

>> SHB Đà Nẵng vô địch V-League 2012

>> Nhắc nhở SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa

>> Quốc Anh tỏa sáng, SHB.Đà Nẵng soán ngôi đầu của Hà Nội T&T