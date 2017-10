SHB Đà Nẵng quyết bảo vệ ngôi vô địch

Nếu so với những cái tên từng giúp bóng đá trẻ Đà Nẵng giành thành tích cao tại giải U.21 như Phan Công Thìn (năm 2003), Phan Thanh Hùng (2008, 2009) hay có vai vế như Trần Vũ thì HLV Bùi Thông Tuân không có nhiều thành tích. Ông vốn là một trung vệ dày dạn kinh nghiệm của thế hệ vàng bóng đá Đà Nẵng sau khi rời sân đã chuyên tâm làm công tác đào tạo trẻ một cách âm thầm. Khi nắm quân, ông Tuân cũng chỉ được biết đến trong vai trò trợ lý, chỉ có thời gian ngắn tăng cường dẫn dắt đội Quảng Nam. 2 năm gần đây, khi U.21 SHB Đà Nẵng vô địch, nhiều người nói đến tài năng Phan Thanh Hùng, nhưng chính đóng góp của Bùi Thông Tuân trong vai trò tổ chức hàng thủ chặt chẽ và xây dựng lối đá phòng ngự phản công chắc chắn đã nhiều lần giúp Đà Nẵng vượt khó. Như trận chung kết U.21 năm rồi tại Bình Dương, nhờ hàng thủ quá vững vàng mà các cầu thủ trẻ Sông Hàn đã có được tâm lý ổn định để chiến thắng trong loạt đá 11m.

HLV Bùi Thông Tuân cho biết: “Đoạt chức vô địch đã khó, bảo vệ ngôi vô địch càng khó hơn, nhất là khi nhiều CLB, địa phương giờ đây đầu tư bóng đá trẻ rất tốt nên Đà Nẵng không dễ dàng gì để tái hiện thành quả những năm trước. Hơn nữa lần này, chúng tôi có khó khăn khi lực lượng bị mất mát khá nhiều do một vài trụ cột phải tham gia U.23, U.19 và một số bị chấn thương không hồi phục kịp. Ngoài ra chúng tôi cũng chịu một áp lực không nhỏ vì là nhà vô địch nên vừa phải thận trọng, vừa phải chắc thắng. Tuy nhiên, Đà Nẵng sẽ thi đấu với một quyết tâm cao nhất, nỗ lực từng trận để giành một kết quả xứng đáng. Dĩ nhiên mục tiêu của chúng tôi là phải quyết bảo vệ ngôi vô địch, nhưng trong tình hình hiện nay phấn đấu có mặt ở tốp 4 cũng đã đạt yêu cầu. Bởi vào được bán kết, Đà Nẵng sẽ có cơ hội giành suất tranh tài vòng chung kết giải Đại hội TDTT toàn quốc trên sân nhà vào tháng 12 tới”.

So với năm rồi, Đà Nẵng không có những cái tên nổi bật ở tuyến giữa như Nguyên Sa, Văn Mẹo nhưng bù lại hàng công mạnh hơn khi có 2 cầu thủ chạy cánh của Hà Nội T&T tăng cường là Nguyễn Văn Quân và Vy Đức Anh cùng với mũi nhọn có duyên ghi bàn Trương Công Thảo. Hàng thủ vẫn do Phan Duy Lam chỉ huy cùng với Nguyễn Tấn Công (từ Quảng Nam) Lê Văn Hoàng, thủ môn Trần Minh Phương. Còn ở giữa có Trần Văn Luận, Võ Ngọc Quốc, Hoàng Minh Tâm đều tương đối tốt. Ngoài ra, để hỗ trợ cho ông Tuân, lãnh đạo SHB Đà Nẵng đã tăng cường thêm HLV nhiều kinh nghiệm Trần Vũ và trợ lý Nguyễn Phương Trung. Ông Tuân nhận xét: “Ở bảng B, Sông Lam Nghệ An đáng ngại nhất vì họ có lớp trẻ tiềm năng, mạnh mẽ. Nhưng An Giang và Đồng Nai cũng rất đáng gờm. Nói chung đã vào đến VCK, không có đội nào yếu mà tất cả đều rất đáng ngại. Trận đầu tiên gặp An Giang sẽ là trận rất căng cho chúng tôi, bởi đây là đội bóng có tinh thần và ý chí thi đấu rất tốt. Chỉ có qua được trận này, Đà Nẵng mới hy vọng nhìn xa hơn”.

Quang Tuyến