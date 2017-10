SHB Đà Nẵng vô địch lượt đi

LS Thanh Hóa - CS Đồng Tháp: 0-0

Không bàn thắng, nhiều thẻ



Trong một buổi chiều mát mẻ hiếm hoi ở xứ Thanh, những tưởng các cầu thủ của hai đội LS.TH và TĐCS. Đồng Tháp sẽ cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn, nhưng cuối cùng khán giả phải chứng kiến một trận đấu nhạt nhẽo và bị xé nát bởi những tình huống phạm lỗi vô thưởng vô phạt.



Chưa bao giờ khán giả xứ Thanh thấy các cầu thủ của mình chơi vật vờ như ở trận đấu này. Các cầu thủ chơi như đi bộ trên sân, giữa các tuyến hầu như chẳng có sự liên hệ nào rõ nét...



Tuy trận đấu diễn ra rất nhạt, nhưng trọng tài Thanh Nghĩa cũng phải rút tới 7 thẻ vàng (Đồng Tháp 6 thẻ, Thanh Hóa 1 thẻ). Ngọc Minh



SLNA - V.Ninh Bình: 0-0

Tẻ nhạt



Cả chủ và khách đều vắng những tinh binh (Trọng Hoàng, Vidovic, Đắc Khánh - SLNA), Junior, Tiến Điền - XM.Ninh Bình) khiến trận đấu trở nên tẻ nhạt. 45 phút của hiệp một gần như không có pha bóng nào nguy hiểm được tạo ra. Đây là trận hòa thứ 7 của SLNA ở lượt đi và và trận thứ 9 liên tiếp bất bại của đội bóng xứ Nghệ. K.Hoan



K.Khánh Hòa – HP.HN: 1-3

Thất vọng chủ nhà



Luôn được xem là đội bóng rất mạnh trên sân nhà, nhưng K.Khánh Hòa đã gây thất vọng cho người hâm mộ trong cuộc tiếp đón HP.HN. Ở trận đấu này, các học trò của HLV Thành Vinh đã giành chiến thắng xứng đáng. Phút 12, Eduardo mở tỷ số cho đội khách từ chấm phạt 11 mét. Ngay trong hiệp một, Agostinho có bàn thắng gỡ hòa cho K.Khánh Hòa từ pha dứt điểm ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, HP.HN đã thi đấu tưng bừng trong hiệp 2 trong khi chủ nhà tiếp tục thi đấu nhạt nhòa. Phút 56, tiền vệ Thành Trung dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Tận dụng sự dâng cao của đội chủ nhà, HP.HN có pha tấn công nhanh ở phút 86 và Timothy đã ghi bàn ấn định tỷ số 3-1. D.L

ĐT.LA (trái) không thể giành trọn 3 điểm trên sân nhà - Ảnh: Bạch Dương



ĐT.LA – Navibank Sài Gòn: 1-1

Chủ tiếc, khách hài lòng



Cơn khát thắng của ĐT.LA vẫn chưa được giải tỏa khi họ để đối thủ được đánh giá yếu hơn, Navibank Sài Gòn, cầm hòa 1-1 trong trận đấu chiều qua ngay tại sân Long An. Hòa là kết quả có phần bất công cho ĐT.LA. Họ xứng đáng với một trận thắng khi đã chơi với tinh thần khát thắng, tấn công ngay từ đầu và tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Trong khi đó, Navibank Sài Gòn thể hiện rõ phương châm “một điểm cũng là thắng” khi HLV Mai Đức Chung giăng ra một thế trận phòng ngự triệt để với 10 cầu thủ thường xuyên có mặt ở sân nhà, chỉ cắm mỗi Martins Trindade ở tuyến trên.



Dường như sức ép phải thắng đã khiến các cầu thủ ĐT.LA quá nôn nóng. Chỉ riêng tiền đạo Tshamala đã có không dưới 4 cơ hội ngon ăn ngay trước vòng cấm nhưng đều dứt điểm thất bại. Say tấn công mà lại không kết liễu được đối thủ, ĐT.LA bất ngờ dính đòn “hồi mã thương” của Navibank.SG ở phút 60. Hoàng Đảm kết thúc gọn gàng sau đường chuyền dọn cỗ của Trindade, đưa đội khách dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, phút 68, Danny David, cầu thủ chơi tốt nhất của ĐT.LA ở trận này, đã có bàn thắng đầy may mắn khi anh đứng đúng vị trí bóng bật ra sau pha phối hợp không hiểu ý giữa thủ môn và hậu vệ của Navibank.SG.



Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tôi hài lòng với kết quả hòa. Vì chúng tôi là đội bóng yếu, trong khi ĐT.LA là đội mạnh tại V-League, nên một điểm trên sân khách là rất quý giá. Trận này chúng tôi chủ động chơi phòng ngự chặt phản công nhanh. Nhưng không thể gọi đó là lối chơi tiêu cực mà đơn giản đó là lối chơi phù hợp với thực lực yếu của đội bóng, nhất là khi làm khách trước một đội mạnh như ĐT.LA”.



Còn ông Võ Quốc Thắng, chủ tịch CLB ĐT.LA cho biết: “Hiện nay chúng tôi chưa bàn đến tương lai của HLV Ricardo. Mọi thứ vẫn bình thường. Ông ấy cần thời gian để làm việc với đội bóng. Mọi chuyện xung quanh tương lai của ông Ricardo chỉ được đưa ra xem xét vào tháng 9 tới, sau khi mùa giải này kết thúc”. Nguyễn Chính