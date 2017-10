SHB.Đà Nẵng sống lại hy vọng chơi bóng trên sân Chi Lăng

* SHB.Đà Nẵng sẽ chọn sân nhà theo ý nguyện của khán giả

(TNO) Trong khi chờ kết luận của cơ quan điều tra về tập đoàn Thiên Thanh, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã đưa ra chủ trương sửa chữa, nâng cấp sân vận động Chi Lăng, phục vụ các hoạt động thể thao của địa phương trong vòng 5 năm tới.

Một trận đấu kín sân Chi Lăng của SHB.Đà Nẵng - Ảnh: Bạch Dương Một trận đấu kín sân Chi Lăng của SHB.Đà Nẵng - Ảnh: Bạch Dương

Năm 2010, Tập đoàn Thiên Thanh đã mua lại sân Chi Lăng với mục đích xây dựng khu phức hợp thương mại cao cấp. Tuy nhiên, dự án này vẫn bị “treo” do cuối tháng 7.2014, chủ tịch tập đoàn bị cơ quan điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Phúc Linh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể dục và Thể thao Đà Nẵng cho Thanh Niên Online biết thông tin: “Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang phong tỏa tập đoàn để tiếp tục điều tra và chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc. Và trong khi chờ đợi kết luận chính thức, mà sân Chi Lăng vẫn bị bỏ trống sẽ rất lãng phí vì ở Đà Nẵng vẫn đang thiếu cơ sở vật chất cho các hoạt động thể thao. Hơn nữa, trong bản quy hoạch gần đây, quỹ đất cho thể thao đã bị thu hẹp.

Cũng vì lý do này mà TP. Đà Nẵng đã quyết định cho sửa chữa lại một số hạng mục của sân, để có thể sử dụng được ít nhất 5 năm tới. Thực ra, nhiều năm trước, khi biết tin sân Chi Lăng bị bán để sử dụng cho mục đích khác, ngành thể thao đã rất buồn và không muốn bị mất sân. Nhân dân Đà Nẵng lại càng không muốn. Có thể bây giờ, hiểu được nguyện vọng này nên lãnh đạo TP. Đà Nẵng cũng đã quyết định giữ lại sân”.

Sân Chi Lăng trong một ngày dậy sóng - Ảnh: Bạch Dương Sân Chi Lăng trong một ngày dậy sóng - Ảnh: Bạch Dương

Trong văn bản vừa ký mới đây, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chỉ đạo: “Đồng ý chủ trương lắp đặt lại nguyên trạng giàn mái không gian, lợp lại mái che, lắp đặt ghế ngồi và cải tạo một số hạng mục cơ bản của công trình sân Chi Lăng để tiếp tục khai thác sử dụng phục vụ các hoạt động thể thao và tập luyện cho VĐV. UBND TP. Đà Nẵng giao cho Sở làm việc với các đơn vị liên quan để tiếp tục sử dụng các công trình tại sân Chi Lăng”.

Về chi phí sửa chữa, ông Nguyễn Phúc Linh cho biết: “Theo ý kiến chỉ đạo của thành phố, chúng tôi sẽ sớm có cuộc họp bàn và lập dự toán để đề xuất. Những vấn đề này phải hết sức thận trọng vì tiền sửa chữa đều từ ngân sách nhà nước. Một đồng bỏ ra cũng phải tính toán”.

Chúng tôi hỏi ông Nguyễn Phúc Linh là thành phố muốn giữ lại sân trong 5 năm, nhưng sau đó có muốn lấy lại hẳn không? Ông Linh trả lời: “Có chứ. Nhưng việc lấy lại được hay không còn phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất, kết luận của cơ quan công an về việc chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh có phạm tội hay không vì hiện tại mới chỉ là khởi tố bị can.

Thứ hai, thành phố Đà Nẵng cũng sẽ phải tiến hành thương lượng với đơn vị đang tạm sở hữu quyền sử dụng sân vận động Chi Lăng. Sân Chi Lăng đã bị tập đoàn thế chấp để vay tiền ngân hàng. Ngân hàng nào thì chúng tôi không rõ nhưng sẽ phải làm việc với họ và chắc chắn sẽ rất khó khăn”.

Cũng theo ông Nguyễn Phúc Linh, CLB bóng đá SHB.Đà Nẵng có quyền chọn một trong hai sân làm sân nhà. Hoặc sân Chi Lăng sau khi tiến hành sửa chữa. Hoặc sân Hòa Xuân cũng được thành phố đầu tư xây dựng với 20.000 chỗ ngồi, có thể hoàn thiện xong xuôi vào cuối năm 2015 hoặc đầu năm sau. Còn ông Bùi Xuân Hòa - giám đốc điều hành CLB SHB Đà Nẵng cho biết: “Khi biết tin sân Chi Lăng được giữ lại, không chỉ riêng chúng tôi vui mừng mà người dân Đà Nẵng cũng rất vui mừng. Vì sân là biểu tượng văn hóa, di tích lịch sử của Đà Nẵng. Mới đây, một lãnh đạo thành ủy đã bày tỏ ý muốn đội bóng thi đấu một số trận trên sân Chi Lăng, một số trận trên sân Hòa Xuân. Thực ra, thi đấu ở đâu cũng không phải là điều quá trọng với cầu thủ vì hai sân cũng chỉ cách nhau 5-7 km. Mà sân Hòa Xuân xây mới nên chất lượng sẽ rất tốt. Nhưng chúng tôi sẽ tính toán để làm sao toại nguyện được lòng dân. Người hâm mộ Đà Nẵng sẽ thích đội thi đấu trên sân Chi Lăng hơn. Vì thế cũng phải cân nhắc. Khán giả muốn đội chơi sân nào, chúng tôi sẽ chọn sân đó”.

