SHB.Đà Nẵng vươn lên dẫn đầu V-League

* Ngăn chặn thành công 1 vụ CĐV chạy vào sân ở Ninh Bình

(TNO) Loạt trận vòng 13 V-League 2012 diễn ra chiều và tối 8.4 đáng chú ý với việc SHB.Đà Nẵng vươn lên chiếm ngôi đầu sau chiến thắng ngược trước đội xếp cuối cùng V.Hải Phòng.

Thi đấu rất cố gắng nhưng V.Hải Phòng (áo trắng) vẫn chưa thể thắng được SHB.Đà Nẵng - Ảnh: Tiểu Thuận

Làm khách tại sân Chi Lăng, HLV Lê Thụy Hải tung tân binh Anh Tuấn đá chính với trung vệ Hoàng Đức ngay từ đầu. Ở hàng công, Kavin và Fagan vẫn tiếp tục đá chính, với nỗ lực có điểm ở sân của đội bóng ở nhóm đầu SHB.Đà Nẵng.

Kết quả V.Ninh Bình - CLB Hà Nội: 2-3 SHB.Đà Nẵng - V.Hải Phòng: 2-1 B.Bình Dương - K.Khánh Hòa: 0-2

Ngay phút thứ 8, số ít khán giả Hải Phòng có mặt trên khán đài A đã được ăn mừng bàn mở tỷ số. Tận dụng cú phá bóng hụt của trung vệ Phước Vĩnh, tiền đạo Kavin đã dứt điểm căng từ khoảng cách gần, hạ gục thủ môn Thanh Bình.

Dù đã có trung vệ mới, hàng thủ của đội bóng đất cảng vẫn chơi rất lỏng lẻo. Chỉ tầm 2 phút sau, trung phong Merlo của đội chủ nhà thoát khỏi sự kèm cặp của Hoàng Đức - Anh Tuấn, đánh đầu tung lưới thủ môn Ngọc Tân, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng sông Hàn.

Đây đã là bàn thắng thứ 12 tại giải giúp Merlo tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Đến phút 42, Thanh Hưng đã giúp SHB.Đà Nẵng dẫn bàn trở lại với bàn thắng ở chấm phạt đền. Hai đội đã không có thêm bàn thắng trong hiệp 2 dù đều tạo ra được những cơ hội.

Thua trận này, V.Hải Phòng chính thức trở thành đội bóng đội sổ của lượt đi với vỏn vẹn 7 điểm. Trong khi đó, với 23 điểm SHB.Đà Nẵng tạm dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng không chính thức vô địch lượt đi vì Hà Nội T&T chưa đá lượt trận thứ 13.



K.Khánh Hòa ăn mừng trên sân Gò Đậu của B.Bình Dương - Ảnh: Khả Hòa

Sân Bình Dương chiều nay trời lại mưa và giống như trong trận mưa cuối tuần trước, chủ nhà B.Bình Dương phải nhận thất bại. Ngọc Điểu mở tỷ số cho đội khách ở phút thứ 17 sau pha đệm bóng chính xác ở cự ly gần.

Đội chủ nhà thi đấu bạc nhược trong màn mưa trong khi K.Khánh Hòa thi đấu chặt chẽ, tỉnh táo để giữ vững tỷ số đến cuối trận. Vào phút bù giờ cuối cùng, tiền đạo Adewale đặt dấu chấm hết cho đội chủ nhà bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0.

Sau 4 trận không thắng đội bóng phố biển bất ngờ có chiến thắng 2-0 ngay trên sân Bình Dương và vươn lên xếp vị trí thứ 10. Còn B.Bình Dương đã thua trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà khiến cơ hội vô địch ngày càng rời xa. Hiện đội bóng đất Thủ tạm giữ vị trí thứ 5 với 20 điểm.

Trên sân Ninh Bình, CLB Hà Nội đã có cuộc lội ngược dòng không tưởng để giành thắng lợi trước đội chủ nhà với tỷ số 3-2.

Sớm bị dẫn 2 bàn sau 2 pha lập công của tiền đạo Mousa bên phía đội chủ nhà, cùng một lối chơi rời rạc trong suốt hiệp 1 nhưng CLB Hà Nội bất ngờ vùng lên ghi 3 bàn trong hiệp 2, một phần nhờ vào những sai lầm liên tiếp của V.Ninh Bình.



Một cổ động viên của CLB Hà Nội chạy vào sân trong khi trận đấu với V.Ninh Bình đang diễn ra

"Bầu" Kiên (áo trắng) đến xin tha cho CĐV của đội nhà (CLB Hà Nội) - Ảnh: Minh Tú

Hàng công đội bóng của HLV Thành Vinh như thường lệ vẫn thiếu sự gắn kết nhưng Thành Lương, Ambrose và Công Vinh vẫn có được 3 bàn thắng dễ ở các phút 74, 80 và 90+1.

Sau bàn gỡ hòa 2-2, đã có tình huống hi hữu xảy ra khi một CĐV quá khích của CLB Hà Nội đã lao vào sân, nhưng rất may nhân viên an ninh đã kịp thời khống chế.

Thắng trận này, CLB Hà Nội có được 3 điểm quan trọng để đào thoát khỏi nhóm cuối bảng. Với 16 điểm, CLB Hà Nội đã tạm vươn lên vị trí thứ 9. Trong khi đó, V.Ninh Bình đã có trận thua thứ 2 liên tiếp và phải rơi xuống vị trí thứ 11 với 15 điểm.

Anh Tuấn - Tiểu Thuận