Siết chặt an ninh sân Mỹ Đình tại vòng loại World Cup

Không để lọt các loại pháo gây nguy hiểm

VFF từng “đau đớn” khi phải nộp tiền phạt ở một số trận đấu quốc tế có sự tham dự của đội VN vì khán giả quá khích đốt pháo sáng. Sau sự cố nghiêm trọng ở trận đấu bù vòng 22

V-League tối 11.9, không chỉ có pháo sáng mà lần đầu tiên sân cỏ VN xuất hiện pháo thăng thiên - một loại pháo gây nguy hiểm cho sức khỏe , tính mạng CĐV nếu như không được sử dụng đúng cách, đúng mục đích. Cũng vì e ngại pháo sáng, pháo thăng thiên cũng như một số tình huống xấu phát sinh nên dự kiến trong ít ngày tới, VFF sẽ làm việc với Công an TP.Hà Nội. Được biết, vào tuần trước, Công an TP.Hà Nội cũng đã thông báo với VFF về việc các bên cần phối hợp chặt chẽ để triển khai công tác an ninh an toàn, giống như trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 cuối năm ngoái. Nhiều cổng từ sẽ được lắp đặt. Được sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Giám đốc Công an TP.Hà Nội sẽ cho triển khai phương án phòng chống pháo sáng, pháo nổ, pháo màu, pháo thăng thiên, các vật dụng cháy nổ, chất liệu cứng, nhọn có khả năng gây thương tích, súng nước. Sẽ kiểm soát rất chặt để chống hiện tượng vé giả. Cơ quan công an sẽ bố trí cả bộ phận phòng chống bạo động, sử dụng các dụng cụ hiện đại và chó đặc nhiệm để rà soát bom mìn. Gần 100 cảnh sát phòng cháy chữa cháy được huy động cùng hai xe chuyên dụng phòng chống cháy nổ luôn túc trực tại sân.

Không chỉ đảm bảo an toàn cho khán giả VN, BTC sẽ có kế hoạch phục vụ khán giả Malaysia. CĐV đội khách sẽ được ngồi riêng tại một khu vực ở sân Mỹ Đình và sẽ có riêng lực lượng an ninh bảo vệ họ một cách chu đáo. Kế hoạch an ninh an toàn sẽ được VFF tiến hành nghiêm túc trong tất cả trận của VN trên sân nhà.

Bán vé qua mạng sẽ tránh được nạn phe vé ?

Giá vé và phương thức phân phối vé trận đấu tại sân Mỹ Đình đã được VFF công bố ngày 12.9. Theo đó, VFF sẽ loại bỏ hẳn hai phương thức truyền thống là bán vé trực tiếp tại quầy và nhận mua qua đường công văn (trừ 500 vé bán ưu tiên cho thương binh). Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, lý giải: “Chúng tôi lo ngại nếu tiếp tục phát hành vé trực tiếp sẽ lại xảy ra tình trạng hỗn loạn, khán giả xếp hàng chen lấn nhau tạo nên hình ảnh phản cảm. Việc phát hành qua online sẽ tránh được tình trạng này và có thể triệt tiêu được nạn phe vé”.

VFF sẽ mở bán vé qua mạng vào các khung giờ 10 giờ, 15 giờ và 22 giờ từ ngày 19 - 23.9. Tại sao lại phải đặt các khung giờ cụ thể như vậy? Lãnh đạo VFF giải thích: “Để tạo điều kiện thuận lợi cho khán giả vì nếu chỉ tạo ra một khung giờ nhất định, có thể dẫn đến quá tải và nếu có bận hoặc chưa thể đặt mua vào khung giờ này thì khán giả vẫn còn có sự lựa chọn khung giờ khác. Giá vé 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000 đồng cũng đã được VFF nghiên cứu kỹ và cảm thấy phù hợp. Cũng sẽ không còn cảnh xếp hàng trả vé như những lần bán vé qua mạng trước đây vì người mua sẽ nhận vé qua bưu điện từ ngày 27.9 - 7.10. Việc bán qua mạng cũng khó tránh khỏi tình trạng cung không đuổi kịp cầu. Sẽ có người mua được, người không. Ai nhanh tay thì sẽ mua được”.

VFF sẽ dành 8% số vé của công suất sân cho đội khách. Sân Mỹ Đình có 40.000 chỗ ngồi, số vé cho khán giả Malaysia là 3.200 vé và cũng phải đặt mua online.