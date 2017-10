Siết chặt an ninh trên sân Lạch Tray

Đại tá Đặng Ngọc Oanh, Giám đốc Công ty Nam Triệu (đơn vị phụ trách vấn đề an ninh an toàn sân Lạch Tray) đã gọi điện cho Thanh Niên cung cấp thông tin: Chiều 8.4, thiếu tướng Trần Bá Thiều, Giám đốc Công an Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp quan trọng với 15 đơn vị, để bàn về cách thức bảo vệ sân an toàn cho những trận đấu tiếp theo của Xi măng Hải Phòng (XMHP) trên sân nhà.

Mô tả Đại tá Đặng Ngọc Oanh, Giám đốc Công ty Nam Triệu (đơn vị phụ trách vấn đề an ninh an toàn sân Lạch Tray) đã gọi điện cho Thanh Niên cung cấp thông tin: Chiều 8.4, thiếu tướng Trần Bá Thiều, Giám đốc Công an Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp quan trọng với 15 đơn vị, để bàn về cách thức bảo vệ sân an toàn cho những trận đấu tiếp theo của Xi măng Hải Phòng (XMHP) trên sân nhà. Thiếu tướng đã phê bình một số cán bộ trong trận đấu giữa XMHP và Hà Nội T&T chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, chưa đặt trách nhiệm cao với công việc. Nhiều cảnh sát không thật sự tập trung với những diễn biến nóng trên sân. Mặc dù đã bắt 2 đối tượng vì đã chửi trọng tài, chửi HLV XMHP và ném túi nước nhưng tình hình chung vẫn phức tạp. Thiếu tướng đề nghị BTC sân và các lực lượng công an phải làm quyết liệt hơn, tiến hành “kỷ luật” khán giả bằng cách trận đấu tới không bố trí CĐV có “máu mặt” ngồi ở cửa 16 khán đài B mà buộc phải ngồi ở khán đài C và khán đài này sẽ được quây khung để tuy không ảnh hưởng đến tầm nhìn nhưng sẽ tránh việc ném vật lạ xuống sân. Công an Hải Phòng cũng yêu cầu BTC sân nộp danh sách thẻ CĐV Hải Phòng kèm lý lịch trích ngang để sàng lọc đối tượng vào sân. Với những khán giả có tiền án tiến sự thì quản lý việc tới sân chặt chẽ hơn. Các trận tới sẽ bố trí 1.000 cảnh sát, lực lượng an ninh để bảo vệ sân thay vì 600 như thông lệ. L.P