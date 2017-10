SLNA bất ngờ bị mất điểm

Kịch tính tại bảng B ngay lượt trận khai mạc chiều qua khi đội Xuân Thành Hà Tĩnh đè bẹp Công an nhân dân với tỷ số 4-0, trong khi đó chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) lại bị Xi măng Hải Phòng (XMHP) chia điểm ở phút cuối cùng.

SLNA với đội hình gồm nhiều cầu thủ gạo cội từ đội V-League được kéo xuống như Trọng Hoàng, Văn Bình, Quang Tình, Âu Văn Hoàn, Thành Đạt đã nhập cuộc tốt hơn. Được sự cổ vũ của khán giả trên sân Vinh, toàn đội SLNA chơi rất tự tin và máu lửa. Liên tiếp trong những phút đầu, thế trận thuộc về các cầu thủ xứ Nghệ. Phút thứ 10, Trọng Hoàng đua tốc độ dẫn bóng xuống sát khung thành tung cú sút chéo góc, nhưng bóng lại bay chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 45, tiền đạo trẻ Lê Thế Cường (8) đi bóng rất đẹp bị hậu vệ XMHP ngáng chân phạm lỗi trong vòng cấm và tiền vệ Quang Tình không bỏ lỡ cơ hội đã mở tỷ số trận đấu cho SLNA từ chấm phạt đền 11m.

Dẫn bàn trước, SLNA chơi càng tự tin ở hiệp 2 và liên tục khuynh đảo khung thành của thủ môn Trịnh Văn Tú. Đặc biệt từ khi HLV Đinh Văn Dũng đưa Trần Phi Sơn vào thay chân sút tuyển U.19 Nguyễn Đình Bảo thì tiền đạo nhỏ con này đã khiến hàng phòng ngự của Hải Phòng rất vất vả. Phút 79, Trần Phi Sơn dẫn bóng lắt léo qua hai hậu vệ của XMHP sút bật thủ môn dội ra rồi sút tiếp ghi bàn thắng thứ hai cho SLNA.

Trận đấu tưởng chừng như đã được an bài thì bất ngờ đã xảy ra ở phút 85. Trong thế không còn gì để mất, XMHP vùng lên. Từ pha sút phạt khá xa của Bảo Long (Hải Phòng), trung vệ Việt Bá đã đốt lưới nhà khi đánh đầu làm bóng bay ngược và trúng ngay mép dưới của xà ngang bật xuống đi luôn vào lưới. Chưa dừng lại đó, Hải Phòng đã thể hiện được bản lĩnh khi ở ngay phút 90+3 của trận đấu, Đinh Vũ Hải Anh đã làm rung lưới chủ nhà bằng pha sút bóng chìm hiểm hóc trước sự ngỡ ngàng của khán giả Vinh.

Bị chia điểm ngay trận đầu ra quân, Giám đốc điều hành SLNA Hồ Văn Chiêm tỏ ra tiếc rẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị khá kỹ cho trận đấu này vì xác định đây là trận đấu quan trọng cần phải thắng để lấy khí thế cho các trận sau. Nhưng không ngờ là sau khi dẫn 2 bàn, toàn đội có hơi chùng xuống, một vài vị trí hơi chủ quan nên chúng tôi đã để vuột mất chiến thắng quá tiếc”.

Trong 2 trận còn lại, Hòa Phát Hà Nội đã cầm hòa không bàn thắng trước Viettel. Trận này trong vai trò HLV trưởng, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn của Viettel đã điều chỉnh hợp lý. Vì vậy sau khi bị Hòa Phát ép sân trong hiệp đầu, Viettel đã vùng lên với không ít các đường bóng đẹp mắt làm hài lòng người xem.

Trong khi đó, Xuân Thành Hà Tĩnh đã có một chiến thắng đậm trước Công an nhân dân 4-0. Các bàn thắng do Bùi Sỹ Duy (18) ghi ở phút 22. Sau đó, một mình Nguyễn Trọng Phi (10) ghi liền 2 bàn phút 70 và 79. Đến phút 90+2, Nguyễn Văn Anh (19) ấn định tỷ số 4-0. Chiến thắng này cho thấy Hà Tĩnh đang rất quyết tâm tạo dấu ấn tại vòng bảng. Ngày mai bảng B sẽ tiếp tục lượt đấu thứ 2 giữa XMHP gặp Viettel (15 giờ), SLNA gặp Xuân Thành Hà Tĩnh (17 giờ) đều trên sân Vinh và Hòa Phát gặp Công an nhân dân (16 giờ) trên sân phụ.

Khánh Hoan