SLNA buông

Dù đội hình không thật mạnh vì thiếu nhiều trụ cột như Kavin Bryan, Như Thuật, Hoàng Thịnh, Văn Bình, Công Mạnh, Ngọc Anh (bị chấn thương, thẻ phạt), nhưng nếu SLNA đưa đúng lực lượng còn lại vào thi đấu như Huy Hoàng, Đình Đồng, Quốc Cường… và gọi Thierry về thì vẫn có cửa thắng. Nhưng những người lãnh đạo SLNA đã sớm chấp nhận “buông súng” khi đưa ra đội hình hai, chỉ có Trọng Hoàng và Quang Tình là 2 trụ cột, nên bộc lộ rất nhiều sơ hở.

Do vậy, không ngạc nhiên khi chỉ trong vòng 5 phút giữa hiệp 1, SLNA đã biếu không cho đối thủ 2 bàn thắng. Một bàn ở phút 29 từ chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Tuấn Anh (Boas Salosa sút), và một bàn ở phút 34 từ sự yếu kém của trung vệ Sơn Hà để Bonay trống trải trước cầu môn ghi bàn dễ dàng. Kịch bản đó lặp lại ở hiệp 2 khi SLNA chẳng có một chút quyết tâm nào để kiểm soát thế trận nên dù gỡ lại một bàn do công của Hồng Việt, cuối cùng vẫn nhận thêm bàn thua ở phút 84 do Bonay ghi.



SLNA đánh mất mình trong thế trận hoàn toàn có thể thắng - Ảnh: Ngô Nguyễn

Thất bại của SLNA khiến giới hâm mộ đặt câu hỏi: Tại sao một đội bóng đại diện nước nhà ra đấu trường quốc tế mà lại hờ hững, thiếu khát vọng như thế? Những năm trước Bình Dương, Đà Nẵng dù vẫn bị loại sau khi vào sâu nhưng họ đều chơi tận lực và không làm hoen ố hình ảnh bóng đá VN. Còn lần này SLNA đã kéo lùi hình ảnh bóng đá VN trong mắt bè bạn quốc tế. Hãy nhìn sang Thái Lan, Muang Thong đã quật ngã CLB Al Ahed của Li-băng đến 4-0 làm rạng rỡ cho bóng đá Thái như thế nào thì SLNA lại dội gáo nước lạnh vào niềm tin và nhiệt huyết của người hâm mộ.

Lẽ ra, nếu SLNA không muốn chơi AFC Cup thì lãnh đạo đội nên chủ động xin rút lui với VFF và AFC nhường cho đội bóng khác có tư thế hơn.

Quang Tuyến