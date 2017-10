SLNA chống 'vỡ' sân Vinh

(TNO) Sân Vinh được ví như là 'chảo lửa' khi sức chứa 20 ngàn chỗ ngồi trong nhiều trận đấu được lấp đầy. An ninh ở đây cũng từng là điểm nóng trước sức ép của lượng khán giả hùng hậu.

1 cảnh sát kèm 1 cổ động viên đội khách



Khán giả rồng rắn xếp hàng mua vé trước một trận đấu “nóng” trên sân Vinh - Ảnh: Khánh Hoan

Ở trận đấu mở màn mùa giải, diễn ra vào ngày 4.1 vừa qua, trước đối thủ Hải Phòng, dù không kỳ vọng nhiều về đội nhà khi thủ lĩnh của Sông Lam Nghệ An (SLNA) là HLV Hữu Thắng và nhiều cầu thủ trụ cột đã ra đi, nhưng khán giả xứ Nghệ vẫn đến sân Vinh rất đông.

Khoảng hơn 2/3 sân có sức chứa 2 vạn khán giả này đã được lấp kín khiến nhiều người bất ngờ. Mối “thâm thù” giữa cổ động viên 2 đội dù đã được hóa giải nhưng an ninh trận đấu vẫn là mối quan tâm hàng đầu của ban tổ chức sân Vinh.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh nói rằng, trước trận đấu, dự phòng các tình huống xấu có thể xảy ra, ban tổ chức sân đã họp, tiểu ban an ninh đã có kế hoạch bố trí đủ lực lượng, gồm công an, bộ đội, dân phòng… đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trận đấu”, ông Thanh nói.

Góc khán đài dành riêng cho cổ động viên Hải Phòng được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. Khoảng gần 100 cổ động viên đất Cảng được kèm cặp theo tỉ lệ mỗi cổ động viên một chiến sĩ cảnh sát. Hàng chục cảnh sát cơ động cũng được bố trí đứng dưới đường piste luôn hướng mắt lên các khán đài.

Với 3 bàn thắng không gỡ của các cầu thủ đất Cảng, nhóm cổ động viên Hải Phòng đã liên tục hò hét ăn mừng trước sự “nẫu ruột” của hơn một vạn khán giả xứ Nghệ nhưng vẫn không xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

Bán vé ít hơn số ghế khán đài



Mùa giải 2013 sân Vinh suýt “vỡ” khi nhiều khán giả không mua được vé đã tự bắc thang leo vào sân - Ảnh: SLNAFC

Thượng tá Ngô Sỹ Sơn, Phó trưởng công an TP. Vinh, Trưởng Ban an ninh sân Vinh, cho biết không riêng trận đấu có Hải Phòng mà tất cả các trận đấu trên sân Vinh đều được đảm bảo anh ninh tốt nhất trước trong và sau trận đấu. Với các trận không có khán giả đội khách đến theo dõi an ninh vẫn được bố trí để đảm bảo.

“Chuẩn bị cho V-League, Ban tổ chức sân Vinh tổ chức nhiều cuộc họp với các lực lượng liên ngành nhằm bảo đảm an ninh trong các trận đấu, ngăn chặn tối đa những xung đột trong và ngoài sân, nạn hooligan, đốt pháo… Trước những trận đấu được dự báo là rất nóng, chúng tôi luôn có các cuộc họp bất thường để rà soát lại công tác an ninh trước khi trận đấu diễn ra, không chủ quan”, thượng tá Sơn nói.

Ông Nguyễn Hồng Thanh cũng cho biết, tại sân Vinh vấn đề an ninh sân bãi được lên kế hoạch từ đầu các mùa giải. Vì vậy, SLNA hoàn toàn không bị thụ động trước những trận đấu, cả với những trận “nóng” như với Hải Phòng.

Các trận đấu “nóng”, vé được bán ra từ buổi sáng cho khán giả tự do và ưu tiên cho các cơ quan đặt mua vé qua công văn. Mặc dù sân Vinh có thể chứa khoảng 20 ngàn chỗ, nhưng số lượng vé phát hành luôn nằm ở mức thấp hơn để đề phòng sân bị quá tải.

Sự cố suýt vỡ sân Vinh khiến ban tổ chức sân Vinh bị phạt cảnh cáo gần nhất diễn ra trong trận đấu giữa SLNA và Xi măng Xuân Thành Sài Gòn ngày 13.4.2013. Khi đó, lượng vé phát hành đã bán hết, hàng ngàn người vẫn đang ở ngoài không có cơ hội vào sân. Ngay trước giờ bóng sắp lăn, hàng trăm người ồ ạt vượt qua hàng rào an ninh, tràn vào sân qua cửa số 6. Khi an ninh đã kiểm soát được cửa này, nhiều người đã bắc thang tre leo lên khán đài C. Quá nhiều cổ động viên tràn vào sân đã khiến sân Vinh suýt bị vỡ.

Khánh Hoan

