SLNA đánh rơi chiến thắng

Đội bóng từng có giai đoạn khởi đi dẫn đầu V-League Sông Lam Nghệ An (SLNA) vẫn tiếp tục rơi vào khủng hoảng khi chưa biết thắng trong trận thứ 5 liên tiếp.

Chiều qua tuy chơi trên sân nhà với đội hình mạnh và hơn người (do Kiên Long Bank Kiên Giang (KG) dính thẻ đỏ ở phút 76), nhưng các cầu thủ xứ Nghệ lại đánh mất mình bằng một trận hòa lãng xẹt 2-2. Dù bị Felix ghi bàn dẫn trước cho KG nhưng với thế trận áp đảo sau đó, SLNA nhanh chóng dẫn lại 2-1, đều do công của Kavin Bryan. Chiến thắng tưởng như đã trong tầm tay của thầy trò HLV Hữu Thắng khi Đinh Kiên Trung của KG do va chạm với thủ môn Nguyên Mạnh lãnh thẻ đỏ (thủ môn này sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian dài do bị khá nặng). Vậy mà sự hớ hênh của hàng thủ cộng với sự ra vào quá kém của thủ môn Viết Nam (thay Nguyên Mạnh) để cho Hendrich ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90+3 (bù giờ 6 phút). Trận hòa này khiến SLNA gần như sẽ mất ngôi đầu bảng nếu Hà Nội T&T chiến thắng trước đội khách Vissai Ninh Bình (17 giờ, VTC3 trực tiếp) hoặc Hoàng Anh Gia Lai thắng chủ nhà Đồng Tâm Long An (17 giờ, VTV6 trực tiếp) chiều nay.

Cùng bị cầm chân trên sân nhà 1-1, nhưng SHB Đà Nẵng (ĐN) thật sự gặp khó khăn trước quyết tâm và sự củng cố lại đội hình để chơi mạnh mẽ hơn của Becamex Bình Dương (BD). Tăng Tuấn đã đánh đầu ghi bàn dẫn trước sau pha ném biên của Philani và được cái đầu của Anh Đức nhô cao hơn hàng thủ ĐN chuyền ngược lại. Tuy không thể hiện sự lấn lướt như từng thắng ở lượt đi nhưng bản lĩnh của một đội bóng lớn vẫn giúp ĐN nhanh chóng tìm được bàn gỡ hòa cũng sau cú đánh đầu của tuyển thủ U.23 Hà Minh Tuấn. Trận hòa này vẫn chưa làm mất hy vọng bảo vệ ngôi vương của ĐN nhưng 1 điểm quý giá tại sân Chi Lăng giúp BD thêm tự tin trong cuộc đua trụ hạng.

Chiến thắng vang dội nhất thuộc về Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (XTSG) khi quật ngã Vicem Hải Phòng (HP) đến 4-1 nhờ cú đúp của Nsi (có 1 quả 11 m) và Đinh Hoàng Max. Bàn gỡ của HP do Lê Văn Tân ghi. Trận này có đến 2 thẻ đỏ cho Đoàn Việt Cường (XTSG) và Đinh Tiến Thành (HP). Kết quả trên giúp XTSG vươn lên 15 điểm sống lại hy vọng vào top 3. Chiều nay ngoài 2 trận tại Hà Nội và Long An, an ninh cũng cần thắt chặt trên sân Đồng Nai khi chủ nhà tiếp Thanh Hóa đang hừng hực khí thế. Lượt đi Đồng Nai thua 1-4 nên đây là cơ hội để thầy trò HLV Trần Bình Sự đòi nợ. Nhưng nhiều khả năng nợ cũ sẽ khó đòi.

Đ.K - Đ.Nghi - Q.Huy

