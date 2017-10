SLNA gặp Ninh Thuận ở chung kết

Phát biểu sau trận đấu HLV Nguyễn Quang Hoàn (TQN): Mặt sân không tốt do trời mưa trong những ngày qua nên các cầu thủ không thể hiện được hết khả năng chuyên môn. Hàng tiền vệ của chúng tôi thi đấu không tốt như những trận trước đó, lại phải chơi thiếu người nên chúng tôi buộc phải lui về phòng ngự. Tiếc là chúng tôi không gặp may trong loạt đá luân lưu. HLV Đinh Văn Dũng (SLNA): Hôm nay các cầu thủ TQN chơi phòng ngự, phản công rất tốt nên dù hơn người chúng tôi vẫn thi đấu rất thận trọng, tập trung tinh thần tối đa. Chúng tôi may mắn ở loạt đá phạt đền nên giành chiến thắng. Hoàng Quỳnh (ghi)