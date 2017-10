SLNA giành vé vào vòng chung kết

Sau 2 mùa U.21 2008, 2009 vắng bóng ở vòng chung kết, Sông Lam Nghệ An, đội đầu tiên 3 lần vô địch liên tiếp giải U.21 Báo Thanh Niên, đã giành được suất đi Gia Lai sau lượt đấu chiều qua.

Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã vượt qua 5 đối thủ khác của bảng B để đoạt tấm vé đầu tiên vào vòng chung kết khi hạ Công an nhân dân với tỷ số 4-0. Trận đấu diễn ra với thế trận một chiều khi CAND tỏ ra lép vế còn các cầu thủ xứ Nghệ bước vào trận quyết định đã chơi hay hơn hẳn với những pha dàn xếp mạch lạc. Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trọng Hoàng mở tỷ số ở phút 26. Sau đó lần lượt, Lê Thế Cường, Nguyễn Quang Tình và Nguyễn Ngọc Sơn ghi bàn ấn định tỷ số 4-0. Trước đó đối thủ cạnh tranh với SLNA là Hòa Phát đã không thể vượt qua được Xi măng Hải Phòng (XMHP) nên chấp nhận chia điểm với trận hòa 1-1. Trong trận còn lại, Xuân Thành Hà Tĩnh cũng đã bất ngờ nhấn chìm Viettel với tỷ số 6-1. Tiền đạo Lê Xuân Hùng lập hat-trick. 3 bàn còn lại của Văn Duẫn (2 bàn) và Sĩ Duy. Như vậy xếp hạng cuối cùng bảng B như sau: 1/ SLNA: 9 điểm, 2/ Hà Tĩnh: 8 điểm, 3/ Hòa Phát: 7 điểm, 4/ Viettel: 5 điểm, 5/ XMHP: 5 điểm, 6/ CAND: 3 điểm.

Cũng trong chiều qua, bất ngờ đã xảy ra ở bảng F khi Cần Thơ (CT) hạ ứng viên nặng ký Đồng Tháp (ĐT) 1-0. Phút thứ 10 do hậu vệ ĐT phạm lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Quốc Bảo sút phạt 11m, mở tỷ số cho CT. Sau khi chiếm được ưu thế, CT liền triển khai thế trận phòng ngự dày đặc. ĐT liên tục đẩy cao đội hình, tấn công ào ạt, nhưng do tâm lý nôn nóng tìm bàn thắng, nên các chân sút ĐT đều dứt điểm không thành công. Thắng đối thủ ĐT, CT đang là đội có lợi thế nhất bảng F với một trận thắng, một trận hòa. Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Kiên Giang đã thắng Vĩnh Long 2-0. Các bàn thắng của Kiên Giang do Bá Vĩnh và Anh Khoa ghi.

Hôm nay vòng loại giải tiếp diễn ở 4 bảng A, C, D và E, trong đó đáng chú ý nhất là trận chung kết bảng E trên sân Thống Nhất giữa TP.HCM và Đồng Tâm Long An (16 giờ 30). TP.HCM chỉ cần hòa còn ĐTLA buộc phải thắng mới giành suất đi Gia Lai.

K.Hoan - Q.H - V.Hiền