SLNA - Hà Nội T&T: Cầu trời đừng mưa!

(TNO) Lúc 16 giờ chiều 6.2, hai kình địch Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Hà Nội T&T sẽ lại đối đầu trong trận đấu mà những người trong cuộc chỉ cầu trời... không mưa.

Hình ảnh cầu thủ mình lấm lem bùn đất ở trận đấu giữa SLNA và Thanh Hóa tại vòng 6 - Ảnh cắt ra từ clip

“Ai chê mặt sân Vinh xấu chứ tôi thì không. Xấu đâu mà xấu vì thực chất là... quá xấu. Mặt sân “đẹp” rất xứng đáng với đá phủi nhưng nói thật, bóng đá nghiệp dư giờ cũng không chơi trên sân như thế!”, ông Nguyễn Quốc Hội, chủ tịch CLB Hà Nội T&T than thở với Thanh Niên Online sau khi đến quan sát sân Vinh vào ngày 5.2.

Lãnh đạo đội bóng thủ đô kể rằng, xem lại băng trận đấu giữa SLNA và Thanh Hóa ở lượt thứ 6, các cầu thủ đều chê mặt sân Vinh rất tệ vì bị dầm trong mưa, sân Vinh y như một vũng bùn. “Nếu trời lại mưa, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lối chơi của Hà Nội T&T vì chúng tôi đá thiên về kỹ thuật. Vì thế, Ban huấn luyện và cầu thủ chỉ mong trời khô ráo”, ông Hội nói.

Nhưng ông Hội cũng nói rằng, Hà Nội T&T bất chấp mọi khó khăn để cố gắng có được trọn vẹn 3 điểm trước đội nhà SLNA. Trong lịch sử đối đấu của hai đội, đại diện của thủ đô chưa từng một lần chiến thắng, thậm chí cách đây 3 năm đã bị SLNA dội bom với tỷ số “khủng” 6-2. Vì thế, Hà Nội T&T muốn “rửa hận” và quan trọng hơn muốn cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Ông Hội cho hay: “Anh em cầu thủ đều khát khao được cống hiến một trận đấu hay, kịch tính và không có những hành động trả đũa xấu xí trên sân”.

Còn HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận: “SLNA luôn là đối thủ có một cá tính riêng, không trộn lẫn với bất kỳ đội nào tại V-League. Chất riêng của SLNA luôn gây khó cho Hà Nội T&T kể cả thời kỳ chúng tôi có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Mùa này, Hà Nội T&T rất không may mắn vì bị hao tổn nhân sự ngay đầu giải khi một vài trụ cột chấn thương và cộng với nhiều lý do khác nữa mà chúng tôi không có sự khởi đầu V-League thật sự trôi chảy. Trận gặp SLNA lại thiếu mũi nhọn Samson do thẻ đỏ nên khó khăn càng bội phần. Chưa kể, sân Vinh sẽ rất đông khán giả. Nhưng đã là đội bóng chuyên nghiệp thì cần phải biết vượt qua mọi áp lực”.



Một pha tranh bóng giữa Văn Quyết (Hà Nội T&T, áo trắng) và Hoàng Thịnh của SLNA ở mùa giải 2014 - Ảnh: Minh Tú

Ông Hùng đánh giá rất cao đội hình trẻ của SLNA: “Sau một số chệch choạc ban đầu, SLNA đang dần ổn định dưới bàn tay của HLV Ngô Quang Trường. Ở trận thắng đậm Thanh Hóa, các cầu thủ SLNA chơi rất máu lửa, quyết liệt nhưng khá đáng khen là không hề có ý định đá rát, đá xấu với đội bạn. Tôi hy vọng, cuộc chiến đấu vào chiều 6.2 sẽ nảy lửa nhưng đẹp mắt”.

Trong khi đó, ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc điều hành SLNA cho hay, Ban tổ chức trận đấu vẫn đang gấp rút tu bổ lại mặt sân cho kịp trận đấu ngày 6.2. “Nhưng nếu không may mưa quá to thì tôi vẫn e ngại chất lượng mặt sân không được đảm bảo. Dự án cải tạo sân Vinh phải đợi đến Hội khỏe Phù đổng năm 2016 vì lúc này ngân sách tỉnh chưa có ngay”, ông Chiêm nói.

Một chi tiết bên lề là có thông tin, SLNA muốn mượn Công Vinh (đang thi đấu cho Bình Dương) nhưng ông Chiêm phủ nhận: “Đó là chỉ là câu nói đùa của trưởng đoàn Nguyễn Hồng Thanh khi được hỏi liệu SLNA có thấy tiếc không vì Vinh ngồi dự bị suốt. Đang lên hương tinh thần sau trận thắng đậm Thanh Hóa 4-0, SLNA sẽ quyết tâm đánh bại đội bóng của bầu Hiển”.

Lan Phương

