SLNA - Hà Nội T&T: Trận chiến của cả mùa giải

(TNO) Tâm điểm của vòng đấu 19 V-League 2013 là trận cầu đinh trên sân Vinh khi SLNA tiếp Hà Nội T&T vào chiều chủ nhật, 11.8.

Khán giả xứ Nghệ sẽ biến sân Vinh thành "chảo lửa" - Ảnh: Minh Tú

Nói đúng hơn, đây là trận cầu của cả mùa giải, bởi đội nào chiến thắng sẽ mở ra cơ hội lớn để đăng quang ngôi vô địch. Từ đầu tuần, các diễn đàn bóng đá xứ Nghệ đã nóng lên khi có rất nhiều bình luận xung quang “trận chung kết” V-League 2013.

“Quanh năm chỉ có trận này - Bán buôn còn nghỉ huống rày đi trâu” là lời vè được đăng trên Facebook của cổ động viên SLNA.

Chắc chắn sân Vinh sẽ biến thành chảo lửa như đúng nghĩa đen. Người hâm mộ xứ Nghệ ai ai cũng muốn có mặt tại chỗ để chứng kiến đoàn quân lam nghênh đón đội đang dẫn đầu bảng Hà Nội T&T.

Giám đốc điều hành CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết, ban tổ chức sân sẽ kết hợp với các lực lượng an ninh để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu một cách tốt nhất.

Vấn đề an ninh cũng được VPF đặt ra ở 4 vòng đấu cuối V-League, khi tổ chức này đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng để xiết chặt hơn về công tác bảo vệ an toàn các trận đấu và cả vấn đề chống tiêu cực.

Đem quân đến thành Vinh, HLV Phan Thanh Hùng mong muốn kiếm một trận hòa để giữ được ưu thế về điểm số của mình.

Thế nhưng, hàng thủ của Hà Nội T&T đang rất chênh vênh khi vắng thủ thành Dương Hồng Sơn và cả hậu vệ phải Quốc Long. Hậu vệ trái Hồng Tiến vốn là người xứ Nghệ cũng đã đề đạt nguyện vọng xin được không ra sân ở trận đấu này vì cảm thấy áp lực, nên HLV Phan Thanh Hùng phải tiếp cách chấp vá hàng thủ.

Trong tình cảnh hàng thủ không an toàn, buộc lòng Hà Nội T&T phải chấp nhận chơi đôi công với đội chủ nhà mới có thể mong đạt được mục tiêu của mình.

Với SLNA, họ gần như đã chuẩn bị mọi thứ để đón Hà Nội T&T. Sự trở lại của đội trưởng Trọng Hoàng và thủ môn Nguyên Mạnh giúp SLNA có được lực lượng tốt nhất.

Đồng ý cho Công Vinh sang Nhật, sức tấn công của đội bóng xứ Nghệ có phần yếu đi, nhưng HLV Hữu Thắng sẽ tận dụng hàng tiền vệ rất mạnh của mình, cùng với khả năng xoay trở của Bryan ở tuyến trên để chọc thủng lưới Hà Nội T&T.

Người hâm mộ bóng đả cả nước đang chờ xem, ứng viên chức vô địch V-League 2013 qua trận đấu thú vị này.

Quang Huy