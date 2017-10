SLNA - HAGL: Vé chính thức chưa bán, vé chợ đen đã tràn lan

Rất khó ngăn cản phe vé Trước tình trạng phe vé lộng hành, đẩy giá vé lên cao gấp nhiều lần giá gốc, Giám đốc điều hành CLB SLNA Hồ Văn Chiêm nói: “Nói cho cùng, việc sốt vé này cũng là một điều đáng mừng. Điều đó cho thấy sự quan tâm của người hâm mộ tới bóng đá quê nhà cao tới mức nào.



Thực ra, chúng tôi không thể ngăn cấm việc mua bán trao tay, có nhu cầu mua bán, thì họ tự thỏa thuận với nhau, chẳng lẽ lại báo công an, hay giật vé xé đi? Người có vé không có nhu cầu, người có nhu cầu lại không có vé, người ta bán chênh lệch vài chục tới vài trăm ngàn như một cách kiếm sống. Một người nông dân bình thường làm gì cho ra vài trăm ngày một ngày như vậy?



Hơn nữa, tình trạng phe vé đâu chỉ diễn ra tại Nghệ An, các sân khác cũng vậy thôi, ngay như sân Mỹ Đình với sức chưa hơn 40 ngàn chỗ ngồi, bao nhiêu trận đấu đã qua BTC cũng có hạn chế hay ngăn cản gì được đâu. Trong khi sân Nghệ An mới có 1 trận này thôi. Chúng tôi rất khó có phương án hữu hiệu để phòng chống nạn phe vé và cũng rất khó hạn chế hay ngăn cản phe vé lộng hành vào những dịp như thế này!



Phải thừa nhận rằng nhu cầu thì lớn, nhưng khả năng phục vụ của chúng tôi có hạn, chỉ đáp ứng được khoảng 15%, nên rất mong người hâm mộ thông cảm với tình hình khó khăn của đội bóng".