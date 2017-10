SLNA mang chủ lực đi Hồng Kông

Hôm qua, Trưởng đoàn bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết do tính chất quan trọng của trận đấu với TSW Pegasus (Hồng Kông) trong lượt trận thứ 5 AFC Cup vào chiều mai 4.5, SLNA sẽ mang đi gần hết đội hình mạnh nhất, cả HLV Hữu Thắng cũng có mặt. Cũng theo ông Thanh, do SLNA mới được 6 điểm thua đội chủ nhà 3 điểm, nên buộc phải thắng thì mới hy vọng giành một trong 2 vé vào vòng 2. Do vậy SLNA sẽ chơi hết mình.

Các ngoại binh đều có mặt trong đội hình chủ lực của SLNA - Ảnh: K.Hòa Ở trận lượt đi, SLNA từng thua đội TSW 1-2 ngay tại sân Vinh, một phần do chủ quan và một phần do chưa thật tập trung vì bị chia sức ở V-League. Còn lần này khi V-League đã tạm nghỉ 2 tuần, SLNA sẽ dồn sức cho trận chiến với đối thủ. Chính TSW mới đây đã thua dễ Sriwijaya 1-2 (đội đã thua SLNA 0-4 ở lượt trước - PV) ngay tại sân nhà Hồng Kông, nên SLNA vẫn có hy vọng tìm 3 điểm nếu chơi với quyết tâm cao nhất. Như vậy, với các nội binh như: Văn Hoàn, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Như Thuật, Ngọc Anh, Thanh Hải, Quang Tình, Công Mạnh, Hồng Việt, Ngọc Luận và 3 ngoại binh: Thierry, Kavin Bryan, Fagan Diego, SLNA rất có khả năng bảo vệ chiến tích 3 lần liên tiếp vào vòng 2 cho bóng đá VN tại AFC Cup (2 lần trước là Đà Nẵng và Bình Dương). Q.T